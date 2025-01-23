مشاهير العرب - أبرزهم شهادة معاملة أطفال.. أبرز المسلسلات الكوميدية في موسم رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 02:26 مساءً - أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء موسم مسلسلات رمضان 2025، والذي يعد الحدث الفني الأضخم خلال العام، ويتنوع بين الدراما والأكشن والكوميديا والاجتماعي، ويضم هذا الموسم عدد من الأعمال الكوميدية لكبار النجوم، والتي من المقرر أن تحقق نجاحا كبيرا.

وتستعرض بوابة كلمتك خلال السطور التالية قائمة لـ مسلسلات الكوميديا في موسم رمضان 2025.

مسلسل الكابتن

يشارك النجم أكرم حسني، في موسم مسلسلات رمضان 2025، بمسلسل «الكابتن»، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي، ويجسد أكرم حسني شخصية كابتن طيار يتسبب في حادث طائرة يؤدي إلى وفاة الركاب، هذا الحادث يضعه في سلسلة من المواقف الكوميدية الغير متوقعة، التي تؤثر بشكل كبير على مسار حياته المهنية والشخصية، وبينما يسعى للتعامل مع تبعات الحادث، يكتشف بطل العمل العديد من التحولات الشخصية والمهنية التي تقوده إلى مواجهات مليئة بالكوميديا والدراما الإنسانية.

مسلسل شهادة معاملة أطفال

ويعود النجم محمد هنيدي، للمشاركة في موسم مسلسلات رمضان 2025، بمسلسل «شهادة معاملة أطفال» وذلك بعد غياب دام 6 سنوات عن الدراما، ويشارك في العمل كل من: نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، خالد أنور وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث فى اطار كوميدي حيث يجسد هنيدى شخصية محام يفيق من غيبوبة 20 سنة ويواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

مسلسل النص

كما يشارك الفنان أحمد أمين، في موسم مسلسلات رمضان 2025، بمسلسل «النص» وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يعود إلى حقبة أربعينيات القرن الماضي، حيث يكشف بعض المواقف الكوميدية من خلال شخصية النص الذي يواجه الاحتلال الإنجليزي.

مسلسل عقبال عندكم

ويعود الثنائي حسن الرداد، وإيمي سمير غانم، للساحة من جديد من خلال مسلسل «عقبال عندكم»، الذي تدور أحداثه في 15 حلقة، من إخراج علاء إسماعيل وتأليف أحمد سعد والي، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم حجاج عبد العظيم.

مسلسل عايشة الدور

وتعود الفنانة دنيا سمير غانم، بمسلسل «عايشة الدور» في موسم مسلسلات رمضان 2025، وتجسد دنيا شخصية سيدة مطلقة ضمن أحداث العمل، وتمر بالعديد من المفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث، من تأليف وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.