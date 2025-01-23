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مشاهير العرب - «نقيبي وأستاذي».. منه عرفة توجه رسالة للفنان أشرف زكي | صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «نقيبي وأستاذي».. منه عرفة توجه رسالة للفنان أشرف زكي | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نقيبي وأستاذي».. منه عرفة توجه رسالة للفنان أشرف زكي | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 02:26 مساءً - وجهت الفنانة منة عرفة، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» رسالة اعتذار لـنقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، اليوم الخميس، وذلك عقب اعتذارها الأخير للفنانة إلهام شاهين خلال الساعات القليلة الماضية.

وشاركت منة عرفة، صورة عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» تعتذر من خلالها لـ أشرف زكي، قائلة: «نقيبي واستاذي ومعلمي والأب الروحي ليا و لينا كلنا، بنعتذرلك عن أي حاجة ضيقتك مني في يوم من الأيام أو أي حاجة صدرت مني بدون قصد تجاه حضرتك».

وأضافت منة عرفة: «كلنا أولادك وبنتعلم من حضرتك و انا اولهم و اسفه لحضرتك علي أي لحظه حضرتك تضايقت فيها وكنت أنا السبب حتي لو كانت مش مقصودة ولا عمري اقصد، و كل سنه وحضرتك طيب و بخير بمناسبة الأيام المفترجة الي احنا فيها، أنا بحبك جداً وحضرتك عارف غلاوتك عندي قد إيه مقدرش علي زعلك ابداً، مليش غيرك يا دكتور أنت أبونا كلنا».

اعتذار منة عرفة لـ إلهام شاهين

كما اعتذرت الفنانة منة عرفة، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، للنجمة الكبيرة إلهام شاهين، وذلك بعدما نشبت أزمة بينهما نتيجة اختلاف الآراء حول المشاهد الساخنة مؤخرًا.

وشاركت منة عرفة، عدد من اللقطات المصورة لـ إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «استاذتنا ونجمتنا الكبيرة وقدوتنا اللي دايماً بنفتخر بيها دايماً بكون مبسوطة وفرحانة بحضرتك لما بشوفك في أي احتفاليه أو مهرجان أو تكريم لأنك بجد تستاهلي كل التقدير والاحترام والمحبة».

وأضافت منة عرفة: «أنا عايزة استغل الأيام الجميلة المفترجة اللي احنا فيها دلوقتي وأقولك كل سنة وحضرتك طيبة جميلة وقلبك طيب وجميل وأبيض زي ما اتعودنا عليه، وناجحة وبخير دايماً يا رب، واعتذرلك وأقولك أنا أسفة عن أي حاجة صدرت مني تجاه حضرتك في يوم من الأيام».

وتابعت: «أنا مكنتش اقصدها، أنا بحبك وبحترمك جداً وبقدرك وبقدر فنك وإبداعك الي كلنا كبرنا عليه، واتعلمنا منه كتير وأخر حاجة بتنمنالك كل النجاح والتوفيق وكل الخير الي في الدنيا لأنك تستاهلي كل حاجة حلوه زيك».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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