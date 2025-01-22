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مسلسل صفحة بيضا الحلقة 5، مها نصار تساعد حنان مطاوع على العودة لأبحاثها - أخبار كلمتك

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مسلسل صفحة بيضا الحلقة 5، مها نصار تساعد حنان مطاوع على العودة لأبحاثها - أخبار كلمتك

مسلسل صفحة بيضا الحلقة 5، مها نصار تساعد حنان مطاوع على العودة لأبحاثها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 11:20 مساءً - دارت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل صفحة بيضا حول مواصلة سماح (مها نصار) مساعدة ضي (حنان مطاوع)، حيث تروي ضي لسماح الكثير عن ماضيها، وتكشف أنها تعرضت للخيانة من زوجها منتصر (نور محمود).

وأثناء مواجهتها له بخيانته، تظهر هاجر، التي تربطها به علاقة، لتشهد المواجهة، وبينما كانت هاجر تحاول مغادرة المكان، دفعتها ضي دون قصد، فسقطت واصطدمت بزهرية على الطاولة، ووقعت على الأرض فاقدة الوعي وغارقة بدمائها.

طمأن منتصر ضي بأنه تخلص من جثة هاجر وأكد لها أن الأمور ستكون بخير، إلا أن ضي طلبت منه الطلاق، وبالفعل، طلقها وغادرت حياتها في لندن بعد تلك الحادث.

كما أخبرتها ضي أيضا أنها هي التي كانت مستهدفة من الحادث لأنها تحاول تصنيع دواء بديل لأحد الأدوية عالية الثمن، خاصة أن الطبيب الذي كانت تعمل معه على تطوير الدواء تم اغتياله من قبل شركة الدواء المصنعة للدواء الأصلي ولهذا فهي ترفض فكرة عودتها للحياة.

 بالرغم من كل ما حدث، قررت سماح مساعدة ضي واصطحبتها إلى الجامعة التي كانت تعمل بها كأستاذة جامعية، لتتمكن من استكمال أبحاثها.  

وأثناء وجود ضي في المعمل، يظهر الضابط إياد ويسأل عنها، وتساعدها سماح على الهرب.

وعلى هامش الحلقة يتم الإفراج عن والد ضي بعد التحقيق معه، كما يتم الكشف أن والدة ضي لا تزال على قيد الحياة، كما يتم الكشف عن استعداد منتصر للسفر إلى مصر بعد أن طالبه مجهولون باستكمال مهمته والحصول على الأبحاث التي كانت ضط تجريها.  

أما خطيب ضي السابق، عمر الشناوي، فيحاول بيع الفيلا التي اشترتها منه  قبل وفاتها بطرق غير شرعية، ما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى الأحداث.

مسلسل صفحة بيضاء

وتلعب حنان مطاوع شخصية أستاذة جامعية تتعرض للعديد من المشاكل خلال أحداث المسلسل، وتربطها علاقة صداقة بالفنانة مها نصار خلال الأحداث، وتحاول حنان أن تصل لحل لكل الأزمات التي ستمر بها ولكنها تفشل في البداية، وفي نهاية العمل تصل لما تريد.
 

مسلسل صفحة بيضاء

مسلسل صفحة بيضا تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى  وبطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار،، أحمد الشامي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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