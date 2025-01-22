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مشاهير العرب - «بيضحوا عشان نعيش في أمان».. مدحت صالح يوجه رسالة لرجال الشرطة في عيدهم الـ 73 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «بيضحوا عشان نعيش في أمان».. مدحت صالح يوجه رسالة لرجال الشرطة في عيدهم الـ 73 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بيضحوا عشان نعيش في أمان».. مدحت صالح يوجه رسالة لرجال الشرطة في عيدهم الـ 73 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 02:09 مساءً - هنأ الفنان مدحت صالح، رجال الشرطة والقوات المسلحة بمناسبة قرب حلول الذكرى الـ 73 العيد الشرطة، وذلك على هامش احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ولفيف من القيادات بالوزارة.

وقال مدحت صالح، خلال لقائة «إكسترا نيوز»، على هامش الفاعلية: «كل سنة وكل رجال الداخلية والقوات المسلحة بخير، والشكر قليل عليهم هم بيضحوا وبيستحملوا الكثير، لكي يجعلوا الشعب المصري يعيش في أمان، بدعي لهم أنهم يفضلوا على العهد».

وأضاف: في الفترة الأخيرة تم إطلاق الكثير من المبادرات التي يطلقها الرئيس لخدمة الناس، وأعرف أن الرئيس دائما يحث المسؤولين على الاهتمام بالمصرين البسطاء.

وأكد مدحت صالح على دور الفن الكبير في التأثير على الجمهور، معقبا: الفن دائمًا مهم ومؤثر جدًا ونتيجته مهمة وفعالة لأن الفن بيؤثر أحيانًا أسرع من التوجيهات السياسية، وعمري ما تخيلت مصر بدون فن.

الاحتفال بعيد الشرطة الـ73

تحتفل مصر يوم 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة والذي خلّد بطولات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية الشهيرة، وضحّى شهداء الشرطة بأرواحهم في معركة الإسماعيلية عام 1952، في أثناء تصديهم للعدوان، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل المصريون به كل عام.

سبب اختيار 25 يناير للاحتفال بعيد الشرطة

حددت الدولة المصرية يوم 25 يناير من كل سنة، للاحتفال بعيد الشرطة المصرية، تمجيدا لبطولات أبنائنا في الملحمة التاريخية لموقعة الإسماعيلية 1952م حينما رفض رجال الشرطة الاستسلام والهزيمة وامتنعوا عن تسليم أسلحتهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي رافعين شعار «إما الوطن أو الشهادة» صامدين أمام العدو حتى كرمهم الله عز وجل ونالوا شرف الشهادة.

واستشهد في موقعة الإسماعيلية 1952 ما يقرب من 50 شهيدا وسقط 80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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