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أصالة تطرح أحدث أغنياتها "ممنوع" (فيديو) - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 07:36 مساءً - طرحت شركة روتانا أغنية “ممنوع” أحدث أغنيات المطربة السورية أصالة.

وطرحت روتانا الأغنية عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

وفازت الفنانة السورية أصالة نصري مؤخرا، بجائزة الفنانة المفضلة، متفوقة على شيرين عبد الوهاب وأنغام وإليسا.

تصريح مألوف لأصالة عن السعودية


وقالت أصالة نصري: "السعودية أساس لكل بنيان بكافة المجالات، وبالفن العالم إللي أنا بحبه وأحترمه، ورئيس جمهورية الفن الله يحفظه ويديمه الأستاذ محمد عبده واشتقنا له".

أصالة توجه رسالة للمطربات 

وتابعت: "جوي أووردز، مرتبطة عندي بأجوبة كتير أنا بقدم خلال السنة أسئلتها بحب مجالي ومخلصة ومجتهدة وأعتقد إني موهوبة، ودائما انتظر الجوي أوورد".
 

رسالة أصالة لزوجها فايق حسن

واختتمت: "أهدي الجائزة لشريكي ولولاه مكنتش أخدت الجائزة لإنه أهداني الحياة والثقة والمحبة وكل شيء حلو، فايق حسن بموت عليك يا جوزي، هو مسئول عن كل شيء بهذا المجال اللي أنا بحترمه، شكرا جزيلا حبايبي وإن شاء الله دايما بنجتمع وأنا باخد جوي أووردز".
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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