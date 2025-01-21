مشاهير العرب - «حدث استثنائي».. هيدي كرم تشيد بحفل جوائز «joy awards 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 07:02 مساءً - أعربت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن سعادتها بفعاليات حفل «joy awards 2025 الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، والذي شهد تكريم عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي.

وشاركت هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» لقطات من تواجدها بحفل «joy awards 2025، وعلقت، قائلة: «شكرًا لكم joyawards على هذا الحدث الدولي الاستثنائي الذي لا يُنسي».

آخر أعمال هيدي كرم

جدير بالذكر، أن آخر أعمال هيدي كرم مشاركتها في مسلسل «وتر حساس» الذي عرض من خلال شاشة ON.

h3>أحداث مسلسل وتر حساس

وتدور أحداث مسلسل وتر حساس، حول قضايا الصداقة والخيانة، التي لم تأخذ حقها في مناقشتها في إطار درامي، وتجسد صبا مبارك، دور دكتورة تجميل يتوفى زوجها في الحلقات الأولى خلال حادث سير وتدخل فى علاقة حب شائكة مع محمد علاء زوج صديقتها وابنة خالتها إنجي المقدم.

أبطال مسلسل وتر حساس

ويجمع مسلسل وتر حساس العديد من النجوم منهم: الفنانة صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، أحمد غزي، هيدي كرم، تميم عبده، أحمد عبد الوهاب، عايدة فهمي، أحمد جمال سعيد، لبنى ونس، صالح عبد النبي، تأليف أمين جمال، إخراج وائل فرج.