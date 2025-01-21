مشاهير العرب - تجاوزت 4 ملايين جنيه.. إيرادات فيلم 6 أيام بالسينمات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 07:02 مساءً - يواصل فيلم 6 أيام» تحقيق إيرادات مرتفعة في دور العرض السينمائي، ليحتل المركز الثاني في قائمة إيرادات الأفلام أمس الإثنين.

وحققفيلم 6 أيام» في شباك تذاكر السينما، الاثنين، إيرادات بلغت 717 ألف جنيه، مقابل بيع 7019 تذكرة، ليصل إجمالي إيراداته إلى 4 ملايين و42 ألف جنيه، وجاء ذلك وسط منافسة قوية من جانب عدد من الأعمال..

فيلم 6 أيام» من بطولة الثنائي أحمد مالك وآية سماحة وعدد من الفنانين الآخرين، والعمل من تأليف وائل حمدي وإنتاج شركة «سي سينما برودكشنز» هاني نجيب وأحمد فهمي، وإخراج كريم شعبان، وهي التجربة السينمائية الأولى له.

أحداث فيلم 6 أيام

ودارت أحداث فيلم 6 أيام، حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

آخر أعمال أحمد مالك

وعرض للفنان أحمد مالك خلال الفترة الماضية مسلسل مطعم الحبايب على منصة «شاهد vip»، وحقق العمل نجاح جماهيري كبير.

ودارت أحداث المسلسل في إطار 12 حلقة، حول أبو المجد، الذي يمتلك مطعما في أحد الأحياء، ويدخل في خلافات ومناوشات بشكلٍ شبه يومي مع أصحاب المطاعم المجاورة له، من منطلق المنافسة فيما بينهم، لكن تجمعهم بالنهاية حالة من الوحدة والترابط دون التسبب في أي ضرر.

وشارك في بطولة مسلسل مطعم الحبايب بجانب أحمد مالك عدد من نجوم الفن أبرزهم هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، سامي مغاوري، محمود البزاوي، وإنعام سالوسة وعدد من الفنانين الذين يشاركون كضيوف شرف، والعمل من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.