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إحسان الترك: تعاقدت رسميًا على المشاركة في مسلسل فهد البطل - أخبار كلمتك

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إحسان الترك: تعاقدت رسميًا على المشاركة في مسلسل فهد البطل - أخبار كلمتك

إحسان الترك: تعاقدت رسميًا على المشاركة في مسلسل فهد البطل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 06:45 مساءً - أكد الفنان إحسان الترك، أنه استقبل عددا من فريق إنتاج مسلسل "فهد البطل" في منزله، وأبلغوه بالدور الذي تم ترشيحه له بالمسلسل.

 

مسلسل فهد البطل

وأضاف إحسان أنه تعاقد رسميًا على المشاركة في المسلسل، وذلك بعد أن ناشد الفنان أحمد العوضي بمنحه فرصة للمشاركة في بطولة هذا العمل.

 

وأوضح أنه من المفترض أن يبدأ تصوير دوره خلال الفترة القادمة، خاصة أن العمل على تصوير المسلسل مستمر على قدم وساق للعرض في شهر رمضان المقبل. 

ومن جانبه، قال أحمد العوضي إنه من دواعي سروره أن ينضم الفنان إحسان الترك لفريق عمل المسلسل؛ لأنه بالطبع سوف يكون إضافة جيدة للعمل. 

يذكر أن مسلسل فهد البطل من بطولة أحمد العوضي وميرنا نور الدين وكارولين عزمي وعصام السقا ويارا السكري، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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