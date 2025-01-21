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موعد طرح تذاكر حفل "فنان العرب والنجوم" في الرياض - أخبار كلمتك

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موعد طرح تذاكر حفل "فنان العرب والنجوم" في الرياض - أخبار كلمتك

موعد طرح تذاكر حفل "فنان العرب والنجوم" في الرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 06:45 مساءً - أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات موعد طرح تذاكر حفل الفنان محمد عبده في الرياض.

وتطرح تذاكر الحفل يوم الخميس المقبل الساعة السادسة مساءً، ويقام الحفل يوم 31 يناير على مسرح محمد عبده أرينا، في ليلة تحت عنوان: "فنان العرب والنجوم".

وكان موسم الرياض قد أعلن في وقت سابق عن تقديم ليلة طربية ستكون مفاجأة للجمهور السعودي في 31 يناير الجاري.

وطرح الموسم برومو تشويقيا لهذه الليلة، وقال إنها ستكون ليلة ضخمة واستثنائية وواحدة من الليالي الكبيرة، على مسرح محمد عبده أرينا في الرياض.

موسم الرياض

وقدم موسم الرياض في نسخته الخامسة سلسلة حفلات ضخمة، كان من أبرزها حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والعراقي ماجد المهندس، والفنانة نوال الكويتية، والفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، ورابح صقر، وراشد الفارس، وأحلام، وغيرهم.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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