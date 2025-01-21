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مشاهير العرب - تامر عبد المنعم: سب «المالكي» لي بين يدي القضاء المصري ولن أتنازل عن حقي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تامر عبد المنعم: سب «المالكي» لي بين يدي القضاء المصري ولن أتنازل عن حقي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر عبد المنعم: سب «المالكي» لي بين يدي القضاء المصري ولن أتنازل عن حقي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 06:26 مساءً - تقدم المحامي ياسر قنطوش وكيل الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بدعوى قضائية ضد المخرج محمد المالكي والذي بسب الفنان تامر عبد المنعم في أعقاب عرض نوستالحيا ٩٠/٨٠ في يونيه الماضي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

قدم المحامي ياسر قنطوش بشكوى لدى مباحث الإنترنت أثبت من خلالها تعدي المتهم بالسب والقصف في حق موكله الفنان تامر عبد المنعم وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية وقتها.

ومن جانبه صرح "عبّد المنعم" أن الموضوع برمته بين يدي القضاء المصري الشامخ مؤكدا أنه لن يتنازل عن حقه السياسي ضد المشكو في حقه المالكي الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء معتبرا أن حسابه عبر منصات التواصل الإجتماعي محصن ضد القانون.

من ناحية أخرى أكد المحامي ياسر قنطوش أن المتهم حاول مرارا وتكرارا الإساءة الي قيادات وزارة الثقافة وإلصاق التهم بهم وأن سبه الفنان تامر عبد المنعم لم يكن الأول فقد أساء لرؤساء هيئات ووكلاء وزارة تحت غطاء أنه فنان ومخرج على الرغم من أنه شخص مغمور لا يعرفه أحد ويستغل الإساءة للقيادات للظهور.

كما أكد "قنطوش" أن العقوبة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات سجن لسب موظف عام وأحد قيادات وزارة الثقافة ووصفه بالباطل.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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