مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. إسعاد يونس تكشف عن البوستر التشويقي لـ«كامل العدد 3 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 06:06 مساءً - شاركت الفنانة إسعاد يونس، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» البوستر التشويقي لشخصيتها ضمن أحداث مسلسل «كامل العدد 3، المقرر عرضه ضمن الأعمال الدرامية المنافسة بموسم رمضان 2025.

وكشف البوستر التشويقي لشخصية إسعاد يونس، ضمن أحداث مسلسل «كامل العدد 3 عن ملامح شخصيتها المفترض أن تلعبها ضمن أحداث العمل.

تفاصيل مسلسل كامل العدد

ويأتي الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد، بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه الجزء الثاني للمسلسل خلال فترة عرضه ضمن ماراثون رمضان 2024.

ويضم مسلسل كامل العدد الجزء الثالث، عددًا من نجوم الفن أبرزهم دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام.

والمسلسل من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

ودارت أحداث مسلسل كامل العدد+ 2 في إطار اجتماعي لايت، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، ليأتي استكمالا لما دار في أحداث الجزء الأول.