مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل شخصية أكرم حسني في «الكابتن» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 06:06 مساءً - يستعد الفنان أكرم حسني، لعرض مسلسله الجديد «الكابتن» بموسم مسلسلات رمضان 2025.

ويجسد أكرم حسني، خلال أحداث العمل شخصية حسام والي، وهو كابتن طيار، يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ليجد نفسه أمام العديد من المواقف غير المتوقعة.

مسلسل الكابتن

تدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي، ويجسد أكرم حسني شخصية كابتن طيار يتسبب في حادث طائرة يؤدي إلى وفاة الركاب، هذا الحادث يضعه في سلسلة من المواقف الكوميدية الغير متوقعة، التي تؤثر بشكل كبير على مسار حياته المهنية والشخصية، وبينما يسعى للتعامل مع تبعات الحادث، يكتشف بطل العمل العديد من التحولات الشخصية والمهنية التي تقوده إلى مواجهات مليئة بالكوميديا والدراما الإنسانية.

أبطال مسلسل الكابتن

مسلسل الكابتن، بطولة أكرم حسني، سوسن بدر، آية سماحة، رحمة أحمد، محمد رضوان، أحمد الرافعي، سامي مغاوري، وعمر شوقي وأحمد عبد الوهاب، وئام مجدي، والمسلسل عن قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراجه معتز التوني، من إنتاج كريم أبوذكري ويعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025 عبر إحدى شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.