مشاهير العرب - تفاصيل حفل ماجدة الرومي في عيد الحب 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 06:06 مساءً - تستعد الفنانة ماجدة الرومي لإحياء حفل غنائي ساهر ضمن حفلات مرايا الكلاسيكية، تزامنا مع موسم حفلات عيد العيد الحب لعام 2025.

ومن المقرر أن يقام حفل ماجدة الروميعلى مسرح قاعة مرايا، بمدينة العلا، يوم 14 فبراير المقبل، وتقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها التي يعشقها الجمهور ويتفاعل معها فهي واحدة من أبرز نجوم الزمن الجميل.

يشار إلى أن ماجدة الرومي تعود إلى العلا للمرة الرابعة بعد حفلاتها المذهلة في 2019 و2022 و2023 على مسرح قاعة مرايا، أكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم.

أبرز أعمال ماجدة الرومي

يذكر أن ماجدة الروميأصدرت خلال مسيرتها المهنية نحو 13 ألبومًا غنائيًا تعاونت من خلالها مع كبار الملحنين والشعراء، أبرزهم: نزار قباني وكاظم الساهر، ومن أشهر أعمالها الغنائية: «كلمات» وهي من تأليف الشاعر نزار قباني، وألحان إحسان المنذر، «آدم وحنان» من فيلم «الآخر» وهى من كلمات جمال بخيت وألحان فاروق سلامة، «يا ساكن أفكاري» وهي من كلمات مارون كرم وألحان إحسان المنذر، «أحبك جداً من كلمات نزار قباني وألحان مروان خوري.

وأيضا من أبرز أغانيها «خدني حبيبي» وهي من تأليف هنري زغيب وألحان نور الملاح، «بالقلب خليني» من كلمات نهى نجم ونزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياشي، «مطرحك بقلبي» من كلمات مارون كرم وألحان إحسان المنذر.

أحدث أعمال ماجدة الرومي

تنتظر الفنانة ماجدة الرومي طرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «قول يا قلبي قول»، وذلك عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية.