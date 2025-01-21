تصل إلى 31 ألف جنيه، أسعار تذاكر حفل تامر عاشور وإليسا في قطر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 06:05 مساءً - يحيي النجم تامر عاشور حفلا مشتركا مع الفنانة اللبنانية إليسا وذلك في قطر يوم 23 يناير الجاري ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

أسعار تذاكر حفل إليسا وتامر عاشور في قطر

وكشفت الشركة المنظمة لحفل تامر عاشور وإليسا في قطر أسعار التذاكر وبدأت بسعر 3500 جنيه وحتى 31 ألف جنيه

واستطاع النجم تامر عاشور ، أن يخطف تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب طرحه لأحدث ألبوماته الغنائية "ياه"، والذي طرحه الأربعاء، وتضمن 12 أغنية.

ألبوم تامر عاشور الجديد “ياه ”

وسيطرت الدراما والأحزان على ألبوم تامر عاشور ، وهو ما اعتاده الجمهور منه، ولكنه أيضا أضاف لمسته الرومانسية من خلال أغنية “قصر بعيد” التي تعد الأغنية الرومانسية الوحيدة في الألبوم.

الألبوم الجديد يتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة التي تجمعه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: عليم، أحمد المالكي، محمود عبد الله، وحسام سعيد.. وملحنين مثل محمدي، محمد مدين، وأحمد عبد السلام، بالإضافة إلى الموزعين إلهامي، أحمد إبراهيم، وأحمد أمين.

الألبوم يتضمن 12 أغنية هي: “ياه”، “الله يحنن”، “حبيبي القديم”، “حبك رزق”، “أنا ما كرهتوش”، “يوم ما تنسى”، “قصر بعيد”، “مرتحناش”، “الدنيا”، “جم شرفوا”، “متعملهاش حكا”، و”مش بعرف أنام”، ويتضمن العديد من المفاجآت الفنية.

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