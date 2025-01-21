عاجل:عيدروس الزبيدي يفجرها بشأن الوحدة اليمنية - أخبار كلمتك

عاجل:عيدروس الزبيدي يفجرها بشأن الوحدة اليمنية - أخبار كلمتك

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

غزل المحلة يخسر على أرضه أمام حرس الحدود 1-0 بالدوري - أخبار كلمتك

غزل المحلة يخسر على أرضه أمام حرس الحدود 1-0 بالدوري - أخبار كلمتك

الأهلي يقيم عزاء الراحل ميمي الشربيني الخميس المقبل - أخبار كلمتك

الأهلي يقيم عزاء الراحل ميمي الشربيني الخميس المقبل - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، البنك الأهلي يتخطى الجونة بثنائية في مباراة الكروت الحمراء - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، البنك الأهلي يتخطى الجونة بثنائية في مباراة الكروت الحمراء - أخبار كلمتك

تعليمات هامة لطلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

تعليمات هامة لطلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

خبير: خفض الفائدة يعزز أداء البورصة المصرية لكنه ليس كافيًا للتعافي الكامل - أخبار كلمتك

خبير: خفض الفائدة يعزز أداء البورصة المصرية لكنه ليس كافيًا للتعافي الكامل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. إسعاد يونس تكشف عن البوستر التشويقي لـ«كامل العدد 3 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. إسعاد يونس تكشف عن البوستر التشويقي لـ«كامل العدد 3 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل شخصية أكرم حسني في «الكابتن» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل شخصية أكرم حسني في «الكابتن» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل حفل ماجدة الرومي في عيد الحب 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل حفل ماجدة الرومي في عيد الحب 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - إطلالة نادية الجندي بفستان كشف عن تغيّرات جسدها يشعل السوشيال.. فماذا قالت؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - إطلالة نادية الجندي بفستان كشف عن تغيّرات جسدها يشعل السوشيال.. فماذا قالت؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إطلالة نادية الجندي بفستان كشف عن تغيّرات جسدها يشعل السوشيال.. فماذا قالت؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 05:26 مساءً - تصدر اسم الفنانة نادية الجندي، مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تعرضت لموجة كبيرة من الانتقادات عقب ظهورها الأخير بحفل توزيع جوائز «JOY AWARDS 2025.

ومع ارتفاع مؤشرات بحث الجمهور حول إطلالة نادية الجندي على هامش حفل توزيع جوائز «JOY AWARDS»، ردت نادية الجندي على حملة الانتقادات التي وجهت لها فماذا قالت؟

نادية الجندي في حفل جوى أوردز

تعليق نادية الجندي على انتقادات إطلالاتها في حفل توزيع جوائز «JOYAWARDS»

جاء أول تعليق لـ نادية الجندي، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات «إكس» على انتقاد إطلالتها، قائلة: صباح المحبة على كل جمهورى الحبيب الناس المحترمة التى فى ظهرى دائما وتدافع عنى ضد مرتزقة السوشيال ميديا والجيوش الإلكترونية مدفوعة الأجر.. بشكركم على محبتكم ودايماً سند ليا ويا جبل ما يهزك ريح».

وكانت نادية الجندي، لفتت الأنظار على هامش حفل جوى أورد، بفستان يكشف البطن يميل إلى اللون «النبيتي»، ذلك الأمر الذي استقبلت من خلاله موجة واسعة من التعليقات التي تمثلت ما بين الإيجابية والسلبية أيضا.

نادية الجندي في حفل جوى أورد

ورأى العديد من المتابعين أن الفستان لا يتناسب مع سنها مطلقًا، مما جعلها مثار جدل واسع في النقاشات الثقافية والفنية، وفى مرمى الانتقادات العنيفة.

وجاء ضمن التعليقات: «الزمن لا يرحم» خاصة لأن الفستان كشف عن بعض التغيرات الجسدية التي حدثت نتيجة التقدم بالسن.

نادية الجندي

حفل Joy Awards

وأقيم حفل Joy Awards 2025، في دورته الخامسة، مساء أمس، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتم تكريم صناع الترفيه على مستوى العالم العربي، في مجالات الفن، السينما، الدراما، الموسيقى، والرياضة، بحضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة، ويتم تنظيمه من قبل مجموعة من المحترفين، مما يضمن تقديم تجربة استثنائية للحضور والمشاهدين.

اقرأ أيضاً
«الزمن لا يرحم».. نادية الجندي تتصدر التريند بإطلالتها في حفل Joy Awards

بإطلالة خضراء.. نادية الجندي تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

إطلالة شبابية لـ نادية الجندي تثير تفاعلا على منصات التواصل الاجتماعي

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

عمر طاهر يوقع كتابه "أخوية الطبقة المتوسطة" بمعرض الكتاب في هذا الموعد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق