مشاهير العرب - إطلالة نادية الجندي بفستان كشف عن تغيّرات جسدها يشعل السوشيال.. فماذا قالت؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 05:26 مساءً - تصدر اسم الفنانة نادية الجندي، مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تعرضت لموجة كبيرة من الانتقادات عقب ظهورها الأخير بحفل توزيع جوائز «JOY AWARDS 2025.

ومع ارتفاع مؤشرات بحث الجمهور حول إطلالة نادية الجندي على هامش حفل توزيع جوائز «JOY AWARDS»، ردت نادية الجندي على حملة الانتقادات التي وجهت لها فماذا قالت؟

تعليق نادية الجندي على انتقادات إطلالاتها في حفل توزيع جوائز «JOYAWARDS»

جاء أول تعليق لـ نادية الجندي، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات «إكس» على انتقاد إطلالتها، قائلة: صباح المحبة على كل جمهورى الحبيب الناس المحترمة التى فى ظهرى دائما وتدافع عنى ضد مرتزقة السوشيال ميديا والجيوش الإلكترونية مدفوعة الأجر.. بشكركم على محبتكم ودايماً سند ليا ويا جبل ما يهزك ريح».

وكانت نادية الجندي، لفتت الأنظار على هامش حفل جوى أورد، بفستان يكشف البطن يميل إلى اللون «النبيتي»، ذلك الأمر الذي استقبلت من خلاله موجة واسعة من التعليقات التي تمثلت ما بين الإيجابية والسلبية أيضا.

ورأى العديد من المتابعين أن الفستان لا يتناسب مع سنها مطلقًا، مما جعلها مثار جدل واسع في النقاشات الثقافية والفنية، وفى مرمى الانتقادات العنيفة.

وجاء ضمن التعليقات: «الزمن لا يرحم» خاصة لأن الفستان كشف عن بعض التغيرات الجسدية التي حدثت نتيجة التقدم بالسن.

حفل Joy Awards

وأقيم حفل Joy Awards 2025، في دورته الخامسة، مساء أمس، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتم تكريم صناع الترفيه على مستوى العالم العربي، في مجالات الفن، السينما، الدراما، الموسيقى، والرياضة، بحضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة، ويتم تنظيمه من قبل مجموعة من المحترفين، مما يضمن تقديم تجربة استثنائية للحضور والمشاهدين.