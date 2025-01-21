مشاهير العرب - هنا الزاهد تنضم لفريق عمل فيلم «الأرض السوداء» بطولة كريم عبد العزيز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 05:01 مساءً - تشارك الفنانة هنا الزاهد، رسميا فريق عمل فيلم «الأرض السوداء»بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذي يعد من أبرز الأعمال المقرر عرضها خلال عام 2025.

فيلم الأرض السوداء

وتدور قصة فيلم الأرض السوداء لكريم عبد العزيز حول شخصية فتاة غطاسة والتي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين صبري، والتي تعيش في مدينة الجونة وتتقابل مع الشخصية التي يجسدها كريم عبد العزيز، وتجمع بينهما مواقف وخلال رحلتهما سويا يلفان العالم.

أبطال فيلم الأرض السوداء

فيلم الأرض السوداء، يضم في بطولته كل من: كريم عبد العزيز، هنا الزاهد، ياسمين صبري، عصام السقا، إياد نصار، مريم محمود الجندي، أحمد غزي، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج بيتر ميمي.

مسلسل إقامة جبرية

ويعرض للفنانة هنا الزاهد حاليا مسلسل «إقامة جبرية»، عبر منصة watch it، وتدور أحداث مسلسل إقامة جبرية في إطار من الإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين في مكان واحد وسط ظروف غامضة، مع تصاعد الأحداث وزيادة التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار بالانكشاف، ويعرض المسلسل في 10 حلقات.