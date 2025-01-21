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مشاهير العرب - هنا الزاهد تنضم لفريق عمل فيلم «الأرض السوداء» بطولة كريم عبد العزيز - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - هنا الزاهد تنضم لفريق عمل فيلم «الأرض السوداء» بطولة كريم عبد العزيز - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هنا الزاهد تنضم لفريق عمل فيلم «الأرض السوداء» بطولة كريم عبد العزيز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 05:01 مساءً - تشارك الفنانة هنا الزاهد، رسميا فريق عمل فيلم «الأرض السوداء»بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذي يعد من أبرز الأعمال المقرر عرضها خلال عام 2025.

فيلم الأرض السوداء

وتدور قصة فيلم الأرض السوداء لكريم عبد العزيز حول شخصية فتاة غطاسة والتي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين صبري، والتي تعيش في مدينة الجونة وتتقابل مع الشخصية التي يجسدها كريم عبد العزيز، وتجمع بينهما مواقف وخلال رحلتهما سويا يلفان العالم.

كريم عبد العزيز

أبطال فيلم الأرض السوداء

فيلم الأرض السوداء، يضم في بطولته كل من: كريم عبد العزيز، هنا الزاهد، ياسمين صبري، عصام السقا، إياد نصار، مريم محمود الجندي، أحمد غزي، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج بيتر ميمي.

مسلسل إقامة جبرية

ويعرض للفنانة هنا الزاهد حاليا مسلسل «إقامة جبرية»، عبر منصة watch it، وتدور أحداث مسلسل إقامة جبرية في إطار من الإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين في مكان واحد وسط ظروف غامضة، مع تصاعد الأحداث وزيادة التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار بالانكشاف، ويعرض المسلسل في 10 حلقات.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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