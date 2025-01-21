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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أسماء جلال تستعد لـ «أشغال شاقة جدا» بهذه الطريقة | صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أسماء جلال تستعد لـ «أشغال شاقة جدا» بهذه الطريقة | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أسماء جلال تستعد لـ «أشغال شاقة جدا» بهذه الطريقة | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 05:01 مساءً - شاركت الفنانة أسماء جلال، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» البوستر التشويقي لشخصيتها في مسلسل «أشغال شاقة جدا»، اليوم الثلاثاء، والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وتصدرت أسماء جلال، البوستر التشويقي لشخصيتها في مسلسل «أشغال شاقة جدا» الذي أطلقته عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، مشوقة الجمهور لها قائلة: هيا بنا لنبدأ، مسلسل أشغال شاقة جدا».

أسماء جلال

تفاصيل مسلسل أشغال شاقة جدا

ومن المفترض، أن يستكمل الجزء الثاني من مسلسل «أشغال شاقة جدا» أحداث الجزء الأول من مسلسل «أشغال شاقة» الذي عرض خلال الموسم الرمضاني لعام 2024، والذي شارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم، النجم هشام ماجد، والنجمة أسماء جلال، ومصطفى غريب، وسلوى محمد علي، وشيرين، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

آخر أعمال أسماء جلال

والجدير بالذكر، أن أسماء جلال تعيش حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يعرض لها مسلسل «فقرة الساحر» في الوقت الحالي، وتدور أحداثه حول 3 أصدقاء وهم أسماء جلال، وطه دسوقي، وعلي قاسم يستخدمون مهاراتهم في عمليات نصب واحتيال، والمسلسل من تأليف إياد صالح، وإخراج تامر محسن.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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