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"حلت البركة" جديد يسري الفخراني في معرض القاهرة للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

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"حلت البركة" جديد يسري الفخراني في معرض القاهرة للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

"حلت البركة" جديد يسري الفخراني في معرض القاهرة للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 04:40 مساءً - صدر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، كتاب “حلت البركة” للكاتب الصحفي يسري الفخراني، حيث تستعد الدار لطرحه في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025. 

كتاب حلت البركة 

وفي تقديم الدار للكتاب تقول: يقدم لنا الكاتب الصحفي (يسري الفخراني) نصوصًا غاية في العذوبة، وتعد تلك النصوص بمثابة هدنة مؤقتة وراحة مُستحقة من مُجريات عصرنا الحالي؛ العصر الذي يتسم بالسرعة الشديدة؛ مُجبرًا إيانا جميعًا على الركض بأقصى سرعة لنلحق بركابه.

 

ففي خضم كل ذلك الضجيج يطلُّ علينا يسري الفخراني بمقالات تشتَم في ثنايا سطورها رائحة بيت العائلة، الطعام الذي قارب على الاختمار في فرنٍ قدَّم ما طاب من الطعام لسنوات وسنوات، هو نَصّ يواسي به كاتبه جيل السبعينيات والثمانينيات المُتعَب، وربما يقدم للجيل الجديد المُعتاد على سير الحياة وفقًا لمجراها الحالي، يقدم لهم لمحة من العالم الذي شبَّ هذان الجيلان السابق ذكرهما ليجدانه.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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