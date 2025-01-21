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جورج خباز يشارك بـ Yunan في مهرجان برلين الـ 75 - أخبار كلمتك

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جورج خباز يشارك بـ Yunan في مهرجان برلين الـ 75 - أخبار كلمتك

جورج خباز يشارك بـ Yunan في مهرجان برلين الـ 75 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 04:20 مساءً - يشارك فيلم "Yunan" للمخرج أمير فخر الدين، بطولة النجم جورج خباز وهانا شيجولا، في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي بدورته الـ75، حيث سينافس على جائزة الدب الذهبي مع أهم الأفلام العالمية في المسابقة.

فيلم Yunan

فيلم Yunan من كتابة وإخراج أمير فخر الدين، ويشارك في بطولته إلى جانب جورج خباز وهانا شيغولا (أيقونة السينما الأوروبية)، بالإضافة إلى توم ملاشيحا وسيبيل كيكيلي اللذين شاركا في المسلسل الشهير "Game of Thrones"، ويشارك في الفيلم أيضًا علي سليمان ونضال الأشقر.

مهرجان برلين السينمائي 

يُذكر أن مهرجان برلين يُعدّ من أبرز المهرجانات السينمائية العالمية إلى جانب مهرجاني كان وفينيس، وقد شهد مشاركة وفوز أهم النجوم العالميين عبر تاريخ السينما.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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