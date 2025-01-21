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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. فيفي عبده تكشف عن البوستر التشويقي لشخصيتها في «العتاولة 2 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. فيفي عبده تكشف عن البوستر التشويقي لشخصيتها في «العتاولة 2 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. فيفي عبده تكشف عن البوستر التشويقي لشخصيتها في «العتاولة 2 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:06 مساءً - شاركت الفنانة فيفي عبده، المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» البوستر التشويقي لشخصيتها ضمن أحداث مسلسل «العتاولة 2، اليوم الثلاثاء، وذلك استعدادا لانطلاقته في موسم رمضان 2025.

وكشف البوستر التشويقي لـ فيفي عبدة ضمن أحداث مسلسل «العتاولة 2 عن ملامحها المقرر أن تلعبها في العمل الدرامي، مشوقة الجمهور لها قائلة: «انتظروني ان شاء في مسلسل العتاولة 2 في رمضان2025 وحشتوني».

تفاصيل مسلسل العتاولة

وتدور أحداث مسلسل العتاولة، حول الشقيقين "نصار"، و"خضر" وعملهما في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، فهل تسمح له الظروف بذلك؟

أبطال مسلسل العتاولة

يضم مسلسل العتاولة، عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبد الله، فيفي عبده، ميمي جمال، ثراء جبيل، وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين، وعرض في شهر رمضان عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

ومن المفترض، أن ينافس «العتاولة 2 ضمن عدد من الأعمال الدرامية المشاركة بهذا الموسم، أبرزهم، مسلسل كامل العدد 3، ومسلسل منتهي الصلاحية، ومسلسل أشغال شقة جدا، ومسلسل سيد الناس، ومسلسل أم 44، ومسلسل إش إش.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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