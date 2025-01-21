مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. فيفي عبده تكشف عن البوستر التشويقي لشخصيتها في «العتاولة 2 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:06 مساءً - شاركت الفنانة فيفي عبده، المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» البوستر التشويقي لشخصيتها ضمن أحداث مسلسل «العتاولة 2، اليوم الثلاثاء، وذلك استعدادا لانطلاقته في موسم رمضان 2025.

وكشف البوستر التشويقي لـ فيفي عبدة ضمن أحداث مسلسل «العتاولة 2 عن ملامحها المقرر أن تلعبها في العمل الدرامي، مشوقة الجمهور لها قائلة: «انتظروني ان شاء في مسلسل العتاولة 2 في رمضان2025 وحشتوني».

تفاصيل مسلسل العتاولة

وتدور أحداث مسلسل العتاولة، حول الشقيقين "نصار"، و"خضر" وعملهما في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، فهل تسمح له الظروف بذلك؟

أبطال مسلسل العتاولة

يضم مسلسل العتاولة، عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبد الله، فيفي عبده، ميمي جمال، ثراء جبيل، وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين، وعرض في شهر رمضان عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

ومن المفترض، أن ينافس «العتاولة 2 ضمن عدد من الأعمال الدرامية المشاركة بهذا الموسم، أبرزهم، مسلسل كامل العدد 3، ومسلسل منتهي الصلاحية، ومسلسل أشغال شقة جدا، ومسلسل سيد الناس، ومسلسل أم 44، ومسلسل إش إش.