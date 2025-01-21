مشاهير العرب - فيلم «الدشاش» يتخطى المليون جنيه بدور العرض السينمائية خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 02:51 مساءً - تمكن فيلم «الدشاش» للنجم محمد سعد، من تصدر قائمة إيرادات دور العرض السينمائية أمس.

إيرادات فيلم الدشاش

وحقق فيلم الدشاش أمس حوالي مليون و967 جنيها، ليكون بذلك في المركز الأول بقائمة الأفلام المعروضة.

أبطال فيلم الدشاش

فيلم الدشاش، يشارك في بطولته بجانب محمد سعد، عدد من نجوم الفن أبرزهم: زينة، باسم سمرة ونسرين طافش، ورشوان توفيق، مصطفى أبو سريع، ومحمد جمعة، وهو من تأليف جوزيف عطيه وإخراج سامح عبد العزيز.

أحداث مسلسل الدشاش

وتدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، خارج عن القانون، يواجه الكثير من الأعداء، قوي، لا يخشى أحدا، يواجه مواقف في حياته يتسبب في تحولها تمامًا، ويبدأ رحلة التغيير والبحث عن فرصة جديدة بحياة مختلفة عن التي عاشها ويتصدى إلى العديد من الصعوبات.