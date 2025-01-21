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مشاهير العرب - مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن موعد إقامة دورته الثامنة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن موعد إقامة دورته الثامنة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن موعد إقامة دورته الثامنة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:06 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، عن موعد إقامته دورته الثامنة خلال عام 2025.

وقالت إدارة المهرجان في بيان لها: «يسعدنا الإعلان عن موعد الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول، 2025. استعدوا لخوض تجربة سينمائية لا تنسى في مدينة الجونة الساحرة».

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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