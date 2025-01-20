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مشاهير العرب - «اتحاد المنتجين العرب» يعلن إطلاق مهرجان الدراما والأغنية العربية المصورة بقطر.. ويثمن الدور المصري في غزة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «اتحاد المنتجين العرب» يعلن إطلاق مهرجان الدراما والأغنية العربية المصورة بقطر.. ويثمن الدور المصري في غزة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «اتحاد المنتجين العرب» يعلن إطلاق مهرجان الدراما والأغنية العربية المصورة بقطر.. ويثمن الدور المصري في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 09:30 مساءً - أعلن الاتحاد العام للمنتجين العرب برئاسة الدكتور إبراهيم أبو ذكري عن توقيع اتفاقية بالاجتماع التشاوري الذي تم بالقاهرة بالشراكة مع اتحاد المنتجين القطريين برئاسة الشيخ فالح آل ثاني لإطلاق مهرجان الأغنية والدراما العربية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقافة الفنية العربية وتعميق التعاون بين الدول العربية.

يأتي هذا الحدث في إطار الجهود المستمرة لدعم الفنانين العرب وتعزيز الإنتاج الفني، وتتضمن الاتفاقية تنظيم مهرجان سنوي يبدأ النصف الثاني من 2025 يُعنى بتسليط الضوء على الأغاني المصورة والدراما، حيث سيجمع المهرجان بين مجموعة من الفنانين والمبدعين من مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وندوات تتناول أحدث الاتجاهات في صناعة الموسيقى والدراما.

أهداف المهرجان

ترويج الأغنية العربية والدراما، فيسعى المهرجان إلى تقديم الأغنية العربية بأفضل صورة ممكنة وأيضاً إثراء الإنتاج الدرامي، وزيادة انتشارها في الساحة العالمية.

دعم الفنانين الجدد: حيث سيكون هناك تركيز خاص على دعم المواهب الشابة من خلال منحهم الفرصة لعرض أعمالهم أمام جمهور واسع.

تعزيز التعاون بين الدول العربية: فيهدف المهرجان إلى بناء جسور تواصل بين الفنانين والمنتجين العرب، مما يسهم في تبادل الثقافات والخبرات.

وقال رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب دكتور ابراهيم ابو ذكري: إن هذا المهرجان يعد خطوة مهمة نحو توحيد الجهود الفنية في العالم العربي، ونتطلع إلى رؤية أعمال فنية مميزة تجسد التنوع الثقافي الذي يميزنا.

وأضاف أبو ذكرى أن مع بدء التحضيرات لمهرجان الدراما والأغنية العربية المصورة، سيكون هذا الحدث ان شاء الله علامة فارقة في تاريخ الفن العربي، ويعكس التزام الدول العربية بتعزيز الثقافة والفنون.

من جانبه أشار رئيس اتحاد المنتجين القطريين الشيخ فالح آل ثاني، إلى أن مهرجان الدراما والأغنية العربية المصورة سيوفر منصة فريدة للفنانين والمبدعين لعرض أعمالهم، ويعكس روح التعاون والإبداع في مجتمعنا العربي.

وأعلن الشيخ فالح أن المهرجان سيشهد مجموعة من الفعاليات المتنوعة، بما في ذلك حفلات موسيقية، وعروض للأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مسابقات لأفضل الأغاني المصورة. كما سيتم دعوة عدد من كبار الفنانين العرب للمشاركة في المهرجان، بما يضمن جذب جمهور واسع، وسيتابع المهتمون بالفن والثقافة عن كثب تفاصيل المهرجان، الذي من المقرر أن يُقام في العاصمة القطرية الدوحة، ويأمل الجميع أن يحقق أهدافه المنشودة.

وعلى جانب آخر أطلق الاتحاد العام للمنتجين العرب بيانا رسميا يثمن فيه الدور المصري والقطري في وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى المدن المنكوبة في قطاع غزة، وجاء بالبيان أنه في إطار الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، يود الاتحاد العام للمنتجين العرب بكل تجمعاته الإعلامية والإنتاجية المنتشرة بثمان عشر دولة عربية، أن يُعبر عن تقديره العميق للدور الفعال الذي قامت به كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين طرفي النزاع الفلسطيني والإسرائيلي.

وأشاد الاتحاد بوزارة الصحة المصرية التي تستقبل من أول يوم الجرحى والمصابين بمستشفياتها المصرية، وإن هذا الإنجاز يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والسلام في المنطقة، ويعكس التزام الدولتين بتعزيز السلم الأهلي وتخفيف المعاناة الإنسانية.

وأضاف البيان «الاتحاد العام للمنتجين العرب يُدرك حجم الدمار الذي تعرضت له «غزة» جراء النزاع المستمر، ويدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لرفع الحصار عن القطاع، وتقديم الدعم الإنساني العاجل لإعادة إعمار ما دُمّر. كما يُشدد الاتحاد على أهمية توحيد الصفوف العربية والعمل المشترك لضمان تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين».

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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