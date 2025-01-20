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WATCH IT تكشف عن الصورة الأولى للفنان مصطفى شعبان في "حكيم باشا" - أخبار كلمتك

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WATCH IT تكشف عن الصورة الأولى للفنان مصطفى شعبان في "حكيم باشا" - أخبار كلمتك

WATCH IT تكشف عن الصورة الأولى للفنان مصطفى شعبان في "حكيم باشا" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 09:20 مساءً - كشفت منصة WATCH IT الرقمية، عن الصورة الأولى للفنان مصطفى شعبان من مسلسل «حكيم باشا»، الذي يجري تصويره خلال الأيام الحالية؛ تمهيدا لعرضه بالسباق الرمضاني 2025.

 


طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “ حكيم باشا ”، الإعلان الاول للعمل، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

 

مسلسل “ حكيم باشا ”، من بطولة الفنان مصطفى شعبان، والمقرر ان يخوض من خلاله الماراثون الرمضاني القادم، ويشاركة فى البطولة: سهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوي عثمان، ودينا فؤاد،  ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، إضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب مثل هاجر الشرنوبي وهايدي رفعت العمل من إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويناقش قضية تجارة الآثار في إطار درامي مشوق.


 

مسلسل “ حكيم باشا ” تدور أحداثه فى إطار إجتماعي، ومن المقرر ان يخوض من خلاله الدراما الصعيدية لأول مرة.

 

وكان آخر أعمال مصطفي شعبان هو مسلسل “ المعلم ”، وشاركه فى البطولة سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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