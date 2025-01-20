WATCH IT تكشف عن الصورة الأولى للفنان مصطفى شعبان في "حكيم باشا" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 09:20 مساءً - كشفت منصة WATCH IT الرقمية، عن الصورة الأولى للفنان مصطفى شعبان من مسلسل «حكيم باشا»، الذي يجري تصويره خلال الأيام الحالية؛ تمهيدا لعرضه بالسباق الرمضاني 2025.



طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “ حكيم باشا ”، الإعلان الاول للعمل، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

مسلسل “ حكيم باشا ”، من بطولة الفنان مصطفى شعبان، والمقرر ان يخوض من خلاله الماراثون الرمضاني القادم، ويشاركة فى البطولة: سهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوي عثمان، ودينا فؤاد، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، إضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب مثل هاجر الشرنوبي وهايدي رفعت العمل من إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويناقش قضية تجارة الآثار في إطار درامي مشوق.





مسلسل “ حكيم باشا ” تدور أحداثه فى إطار إجتماعي، ومن المقرر ان يخوض من خلاله الدراما الصعيدية لأول مرة.

وكان آخر أعمال مصطفي شعبان هو مسلسل “ المعلم ”، وشاركه فى البطولة سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.