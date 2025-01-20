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ابتديت السنة بخبر يفرحكم، المطرب أحمد جمال يحتفل بخطبته - أخبار كلمتك

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ابتديت السنة بخبر يفرحكم، المطرب أحمد جمال يحتفل بخطبته - أخبار كلمتك

ابتديت السنة بخبر يفرحكم، المطرب أحمد جمال يحتفل بخطبته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 08:25 مساءً - أعلن المطرب أحمد جمال خطبته من خلال منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر أحمد جمال صورة له برفقة خطيبته، وعلق قائلا: حبيت أبتدي السنة الجديدة بخبر يفرحكم، وبشارككم فرحتي النهارده بخطوبتي أنا وفرح.. عقبالكم جميعًا.

 

 

أحمد جمال 

وفي سياق آخر، كان الفنان أحمد جمال قد حاول في وقت سابق أن يسهم في إنقاذ طفلين حالتهما خطيرة ويحتاجان إلى زراعة قلب حسب ما أكدت والدتهما. 

 

وقال أحمد جمال من خلال فيس بوك: "من شوية شفت استغاثة أم لطفلين حالتهما خطرة جدًّا ومحتاجين زرع قلب حسب وصفها لحالتهما. أتمنى من مؤسساتنا الخيرية أو معهد القلب أو مستشفى الدكتور  مجدي يعقوب النظر بعين الرحمة والعطف على الأم اللي محتاجة مساعدة لعل وعسى نكون سبب كلنا في شفاء أطفالها وربنا يجازيكم كل خير".

 

 

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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