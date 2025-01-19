اليوم انطلاق عرض مسلسل صفحة بيضا على قناة ON E - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 01:49 مساءً - يبدأ اليوم الأحد ١٩ يناير، عرض مسلسل صفحة بيضا بطولة الفنانة حنان مطاوع على قناة ON E، وذلك بعدما انطلق عرض المسلسل أمس السبت على منصة Watch It.

شخصية حنان مطاوع في مسلسل صفحة بيضا

وتلعب حنان مطاوع في مسلسل صفحة بيضا شخصية طبيبة تتعرض للعديد من المشاكل خلال أحداث العمل، وتربطها علاقة صداقة قوية بالفنانة مها نصار خلال أحداث العمل، وتحاول حنان أن تصل لحل لكل الأزمات التي ستمر بها ولكنها تفشل في البداية، وفي نهاية العمل تصل لما تريد.



مسلسل صفحة بيضا

مسلسل صفحة بيضاء تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى وبطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.



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