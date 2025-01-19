تشييع جنازة والد ياسمين عبد العزيز من مسجد المشير في التجمع (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 12:40 مساءً - شيعت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، منذ قليل، جنازة والدها من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع، بحضور عدد من أصدقائها.

وكانت ياسمين عبد العزيز أعلنت خبر وفاة والدها عبر حسابها على "انستجرام"، قائلة: "توفي إلى رحمة الله أبويا البقاء لله".

وكان من المقرر أن تستقبل ياسمين عبدالعزيز العزاء غدا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد ولكنها ألغت العزاء واقتصرت على استقباله على المقابر فقط.

وتخوض ياسمين عبدالعزيز السباق الرمضاني 2025 بمسلسل وتقابل حبيب، ويعكف عمرو محمود ياسين حاليًّا على كتابة باقي حلقات المسلسل، الذي يتكون من 30 حلقة.

والعمل بطولة: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، وجاري الاتفاق مع باقي أبطاله حاليًّا، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

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