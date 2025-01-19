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تشييع جنازة والد ياسمين عبد العزيز من مسجد المشير في التجمع (صور) - أخبار كلمتك

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تشييع جنازة والد ياسمين عبد العزيز من مسجد المشير في التجمع (صور) - أخبار كلمتك

تشييع جنازة والد ياسمين عبد العزيز من مسجد المشير في التجمع (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 12:40 مساءً - شيعت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، منذ قليل، جنازة والدها من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع، بحضور عدد من أصدقائها.

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وكانت ياسمين عبد العزيز أعلنت خبر وفاة والدها عبر حسابها على "انستجرام"، قائلة: "توفي إلى رحمة الله أبويا البقاء لله".

 

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وكان من المقرر أن تستقبل ياسمين عبدالعزيز العزاء غدا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد ولكنها ألغت العزاء واقتصرت على استقباله على المقابر فقط.

 

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وتخوض ياسمين عبدالعزيز السباق الرمضاني 2025 بمسلسل وتقابل حبيب، ويعكف عمرو محمود ياسين حاليًّا على كتابة باقي حلقات المسلسل، الذي يتكون من 30 حلقة.

والعمل بطولة: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، وجاري الاتفاق مع باقي أبطاله حاليًّا، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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