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أشرف عبد الباقي يعلن عن عمل يجمعه بـ آسر ياسين ومي عز الدين في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

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أشرف عبد الباقي يعلن عن عمل يجمعه بـ آسر ياسين ومي عز الدين في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

أشرف عبد الباقي يعلن عن عمل يجمعه بـ آسر ياسين ومي عز الدين في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 05:40 مساءً - كشف الفنان أشرف عبد الباقي عن عمل فني جديد، يأتي بمشاركة عدد كبير من الفنانين وهم؛ آسر ياسين، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، ومي عز الدين ودياب وأحمد خالد صالح ومحمد سعدي المنتج وتامر محسن المخرج، هيثم حسني مدير التصوير.

مسلسل الحب كله

وهذا العمل هو  مسلسل “ الحب كله” الذي يأتي في 15 حلقة، ويعرض في شهر رمضان المقبل، حيث مازال المسلسل في مرحلة التحضير النهائية، ويعكف المخرج تامر محسن على اختيار باقي أبطال المسلسل.

 

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 وقدمت الفنانة مى عز الدين مؤخرًا مسرحية قلبي وأشباحه وشاركها البطولة الفنان عمرو يوسف، ضمن موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

 مسرحية قلبي وأشباحه بطولة مي عز الدين وعمرو يوسف وحمدي المرغني وحاتم صلاح وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور، ودعاء رجب وإبرام سمير، والعمل من تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز، وإنتاج صلاح الجهيني وإخراج محمد محمدي.

تدور مسرحية قلبي وأشباحه، في إطار رعب كوميدي، خلال تصوير فيلم رعب داخل أحد القصور المهجورة، ويفاجأ فريق العمل بأن القصر مسكون بالأشباح الحقيقية، إذ تظهر صاحبة القصر لتورط بطل الفيلم وطاقم التصوير في مهمة مع الأشباح التي تسكن المكان.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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