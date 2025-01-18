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مسلسلات رمضان 2025، شاهد أحمد العوضي خلف القضبان في "فهد البطل" - أخبار كلمتك

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مسلسلات رمضان 2025، شاهد أحمد العوضي خلف القضبان في "فهد البطل" - أخبار كلمتك

مسلسلات رمضان 2025، شاهد أحمد العوضي خلف القضبان في "فهد البطل" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 04:10 مساءً - يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير أحداث دوره في مسلسل “فهد البطل” الذي من المقرر أن يخوض به سباق رمضان القادم، ويلعب خلاله شخصية “فهد” عامل “الرخام” الذى يتعرض للعديد من المشاكل.

ويدخل “فهد” السجن في الحلقات الأولى من العمل بسبب مشاجرة مع شاب قام بمعاكسة شقيقته “راوية” التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي.

 

وعلمت كلمتك أن “فهد” الذى يجسده الفنان أحمد العوضي، سيدخل في صراع مع عمه الذى يلعب دوره الفنان أحمد عبدالعزيز، وذلك بسبب اعتراض فهد على ما يفعله عمه من أعمال غير قانونية كي يحصل على مكسب غير مشروع، ويتصدى له، ويدخل الاثنين في عداوة كبيرة.

تتر مسلسل فهد البطل 

وعلمت “كلمتك” أنه تم الاتفاق مع محمود الليثى وعمر كمال على تقديم تترى البداية والنهاية وعدد من الأغاني التي سوف تتخلل الأحداث.

أبطال مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث المسلسل في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، والعمل مكون من 30 حلقة، بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفوة، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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