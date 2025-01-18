شرطة الاحتلال تحقق في ملابسات إطلاق نار وسط تل أبيب وسقوط مصابين - أخبار كلمتك

شرطة الاحتلال تحقق في ملابسات إطلاق نار وسط تل أبيب وسقوط مصابين - أخبار كلمتك

"تاريخ الشرق الأوسط الحديث"، أحدث إصدارات القومي للترجمة بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

"تاريخ الشرق الأوسط الحديث"، أحدث إصدارات القومي للترجمة بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

حافلة الأهلي تصل ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة أورلاندو - أخبار كلمتك

حافلة الأهلي تصل ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة أورلاندو - أخبار كلمتك

بريطانيا:الحوثيين اخذوا ٢ مليار دولار من السفن - أخبار كلمتك

بريطانيا:الحوثيين اخذوا ٢ مليار دولار من السفن - أخبار كلمتك

هيئة المتحف الكبير تعتمد مواعيد العمل الرسمية وتشغيل شهر رمضان - أخبار كلمتك

هيئة المتحف الكبير تعتمد مواعيد العمل الرسمية وتشغيل شهر رمضان - أخبار كلمتك

مدبولي يتابع خطط مواجهة أزمات 12 محافظة بحضور وزيرة التنمية المحلية - أخبار كلمتك

مدبولي يتابع خطط مواجهة أزمات 12 محافظة بحضور وزيرة التنمية المحلية - أخبار كلمتك

قوات حرس الحدود تنجح في ضبط مهربين بحوزتهم مواد مخدرة (صور) - أخبار كلمتك

قوات حرس الحدود تنجح في ضبط مهربين بحوزتهم مواد مخدرة (صور) - أخبار كلمتك

انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين مصر ونيجيريا على المستوى الوزاري (صور) - أخبار كلمتك

انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين مصر ونيجيريا على المستوى الوزاري (صور) - أخبار كلمتك

مصادر: السلطة الفلسطينية ستتولى إدارة معبر رفح - أخبار كلمتك

مصادر: السلطة الفلسطينية ستتولى إدارة معبر رفح - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - أول تعليق من أنغام على أزمة لقب «صوت مصر».. ورسالة خاصة لشيرين عبد الوهاب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - أول تعليق من أنغام على أزمة لقب «صوت مصر».. ورسالة خاصة لشيرين عبد الوهاب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من أنغام على أزمة لقب «صوت مصر».. ورسالة خاصة لشيرين عبد الوهاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 04:01 مساءً - أنغام.. تستضيف الإعلامية لميس الحديدي، المطربة أنغام في حلقة خاصة من برنامجها «كلمة أخيرة»، الذي يعرض على شاشة قنوات «ON»، وأصبحت في صدارة التريند بعدما وجهت رسالة لشيرين عبد الوهاب.

أول تعليق من أنغام على أزمة لقب «صوت مصر»

تتحدث الفنانة أنغام، خلال اللقاء الذي يذاع في التاسعة مساء من داخل استديو التسجيل الخاص بأنغام، عن تفاصيل عالمها الخاص ما بين الغناء والمسرح والحياة الخاصة وكيف توازن بمجهود كبير بين كل أدوارها لتحافظ عليها وعلى نجوميتها.

تعليق أنغام على لقب صوت مصر

تتناول أنغام خلال اللقاء الجدل الذي أُثير حول لقب «صوت مصر»، الذي أُطلق عليها مؤخرًا، وتوضح وجهة نظرها بشأن اللقب الذي أثار نقاشات واسعة بين الجمهور وزملائها في الوسط الفني، كما ستوجه رسالة خاصة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، تعكس احترامها الكبير لها ودورها في إثراء الساحة الغنائية.

الفنانة أنغام

موعد عرض حلقة أنغام مع لميس الحديدي

من المقرر أن يكون موعد عرض حلقة الفنانة أنغام مع لميس الحديدي، المقرر إذاعتها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 يناير الجاري في تمام الساعة 9 مساءً.

أنغام تطلق فيديو كليب أغنية تيجي نسيب

أنغام تطلق فيديو كليب تيجي نسيب

اطلقت فيديو كليب ألبوم «تيجي نسيب» بعرضه داخل إحدى دور العرض السينمائية، أمس الأربعاء، الأمر الذي استحوذ على مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي.

أنغام

وفي هذا السياق، حرص النجم أكرم حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» على إطلاق أنغام لفيديو كليب «تيجي نسيب»، قائلا: «من نجاح لنجاح يا نغومة».

أنغام

وعلى هامش احتفالية إطلاق ألبوم تيجي نسيب، أعربت أنغام عن سعادتها بموهبة أكرم حسني في التأليف والتلحين: .أحيى فريق عملي وزملائي الكبار سواء الشعراء والملحنين، لأنهم في حياتي هم العنصر الأهم والأكبر، هم السند والمبدعين الحقيقين، الذين يبدأون النجاح ثم يأتى دورى أنا لأكون الصوت الذي يقدم إبداعهم».

اقرأ أيضاً
أنغام ولا شيرين عبد الوهاب.. هاني شاكر الجدل حول لقب صوت مصر (فيديو)

أنغام: «علاقتي مع أبويا محتاجة دراسة نفسية» (فيديو)

أكرم حسني وتامر حبيب.. أبرز حضور احتفالية انطلاق فيديو كليب «تيجي نسيب» لـ أنغام

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مشاهير العرب - خالد الصاوي يكشف تفاصيل إصابته بانزلاق غضروفي ثلاثى.. فيديو - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق