مشاهير العرب - أول تعليق من أنغام على أزمة لقب «صوت مصر».. ورسالة خاصة لشيرين عبد الوهاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 04:01 مساءً - أنغام.. تستضيف الإعلامية لميس الحديدي، المطربة أنغام في حلقة خاصة من برنامجها «كلمة أخيرة»، الذي يعرض على شاشة قنوات «ON»، وأصبحت في صدارة التريند بعدما وجهت رسالة لشيرين عبد الوهاب.

أول تعليق من أنغام على أزمة لقب «صوت مصر»

تتحدث الفنانة أنغام، خلال اللقاء الذي يذاع في التاسعة مساء من داخل استديو التسجيل الخاص بأنغام، عن تفاصيل عالمها الخاص ما بين الغناء والمسرح والحياة الخاصة وكيف توازن بمجهود كبير بين كل أدوارها لتحافظ عليها وعلى نجوميتها.

تعليق أنغام على لقب صوت مصر

تتناول أنغام خلال اللقاء الجدل الذي أُثير حول لقب «صوت مصر»، الذي أُطلق عليها مؤخرًا، وتوضح وجهة نظرها بشأن اللقب الذي أثار نقاشات واسعة بين الجمهور وزملائها في الوسط الفني، كما ستوجه رسالة خاصة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، تعكس احترامها الكبير لها ودورها في إثراء الساحة الغنائية.

موعد عرض حلقة أنغام مع لميس الحديدي

من المقرر أن يكون موعد عرض حلقة الفنانة أنغام مع لميس الحديدي، المقرر إذاعتها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 يناير الجاري في تمام الساعة 9 مساءً.

أنغام تطلق فيديو كليب تيجي نسيب

اطلقت فيديو كليب ألبوم «تيجي نسيب» بعرضه داخل إحدى دور العرض السينمائية، أمس الأربعاء، الأمر الذي استحوذ على مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، حرص النجم أكرم حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» على إطلاق أنغام لفيديو كليب «تيجي نسيب»، قائلا: «من نجاح لنجاح يا نغومة».

وعلى هامش احتفالية إطلاق ألبوم تيجي نسيب، أعربت أنغام عن سعادتها بموهبة أكرم حسني في التأليف والتلحين: .أحيى فريق عملي وزملائي الكبار سواء الشعراء والملحنين، لأنهم في حياتي هم العنصر الأهم والأكبر، هم السند والمبدعين الحقيقين، الذين يبدأون النجاح ثم يأتى دورى أنا لأكون الصوت الذي يقدم إبداعهم».