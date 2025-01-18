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مسلسلات رمضان 2025، مي عمر تهرب من زوجها بأحداث مسلسل أش أش - أخبار كلمتك

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مسلسلات رمضان 2025، مي عمر تهرب من زوجها بأحداث مسلسل أش أش - أخبار كلمتك

مسلسلات رمضان 2025، مي عمر تهرب من زوجها بأحداث مسلسل أش أش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 03:50 مساءً - تشهد أحداث مسلسل “أش أش” الذى تقوم ببطولته الفنانة مي عمر والمقرر عرضه خلال سباق رمضان القادم، هروب “أش أش” التي تلعب دورها الفنانة مي عمر من زوجها الذى يلعب دوره الفنان ماجد المصري، ويبدأ في رحلة البحث عنها، ويساعدها في الهروب حبيبها الذى يلعب دوره الفنان محمد الشرنوبي.

وعلمت كلمتك من أحد العاملين في العمل أن الفنانة مي عمر من أجل إتقان دور الراقصة الذي تقدمه خلال الأحداث، خضعت لدروس رقص مع الفنانة دينا التي صاحبتها أثناء تصوير بعض المشاهد في اللوكيشن كي تعملها الرقص لتخرج بالشخصية في أفضل صورة. 

 

مسلسل إش إش 

وعلمت "كلمتك" أن أحداث مسلسل “إش إش” سوف تشهد خيانة مي عمر لزوجها الذى يلعب دوره الفنان ماجد المصري، مع نجله الذى يقوم بدوره الفنان محمد الشرنوبي.

أبطال مسلسل إش إش 

العمل يشارك في بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين،  من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى، وإخراج محمد سامي.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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