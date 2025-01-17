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ريهام حجاج تكشف آخر رسالة مع الراحل فكري صادق - أخبار كلمتك

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ريهام حجاج تكشف آخر رسالة مع الراحل فكري صادق - أخبار كلمتك

ريهام حجاج تكشف آخر رسالة مع الراحل فكري صادق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 04:30 مساءً -  كشفت الفنانة ريهام حجاج آخر رسالة بينها وبين الفنان الراحل فكري صادق، أرسلها لها قبل أقل من شهر.

ونشرت ريهام حجاج عبر خاصية الأستوري في حسابها على  موقع انستجرام، صورة من آخر محادثة بينهما.

وكتب فكري صادق لريهام حجاج: "ربنا بحق أذان الفجر أكرم أمتك ريهام أم جميلة ويوسف وفرح قلبها بهما وأجعل الخير والنجاح في أسرتها ووفقها في هذا العام 25".

وكتبت ريهام حجاج: "آخر دعوة باعتهالي من أقل من شهر، ربنا يرحمك يا حبيبي ويجعل مثواك الجنة يا راجل يا طيب، لا إله إلا الله".

 

رحيل فكري صادق

 ورحل صباح اليوم الفنان فكري صادق عن عمر يناهز 79 عامًا، وأعلن خبر الوفاة الفنان منير مكرم، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكتب:"الفنان الكبير، فكري صادق، في ذمة الله، مع السلامة، والصلاة بعد العصر، مسجد السيدة نفيسة.

فكري صادق، تخرج في معهد الفنون المسرحية، كانت بداياته في فترة السبعينيات، حيث شارك في العديد من الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون منها مسرحية (أزواج بلا ماضي) عام 1975، وفيلم (صور ممنوعة) عام 1972، توالت أعماله بعد ذلك ومن أبرزها (امرأتان ورجل، زمن عماد الدين، المرافعة).

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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