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منة فضالي تكشف حقيقة بتر ساقها - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 03:40 مساءً - أثارت الفنانة منة فضالي قلق جمهورها، خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تداول أنباء على عدد من صفحات موقع فيس بوك تزعم بتر ساقها. 

حقيقة بتر ساق منة فضالي 

وأكدت منة فضالي، أن أنباء بتر ساقها شائعةً ليست لها أساس من الصحة معبرة عن استيائها الشديد بسبب الصفحات المجهولة التي تروج أخبار كاذبة. 

ومن ناحية أخري فاجأت الفنانة منة فضالي جمهورها ومتابعيها بصور جديدة برفقة والدتها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

ونشرت منة فضالي مجموعة من الصور لفتت الأنظار برفقة والدتها بإطلالة شتوية، وعلقت على الصورة قائلة:" دباديب أنا وماما بردانين" ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

مسلسل "محارب"

وكانت منة فضالي شاركت في مسلسل "محارب" مع الفنان أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وبطولة حسن الرداد وماجد المصري ونرمين الفيقي وناهد السباعي وتامر عبد المنعم وملك زاهر ونور محمود.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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