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تكريم إنعام محمد علي وصابرين و20 فنانًا في حفل أم كلثوم بمسرح التليفزيون - أخبار كلمتك

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تكريم إنعام محمد علي وصابرين و20 فنانًا في حفل أم كلثوم بمسرح التليفزيون - أخبار كلمتك

تكريم إنعام محمد علي وصابرين و20 فنانًا في حفل أم كلثوم بمسرح التليفزيون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 03:20 مساءً -  أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني عن إقامة حفل كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في مسرح التليفزيون بماسبيرو يوم الأحد ٢ فبراير السابعة مساءً.

 

حفل أم كلثوم بمسرح التليفزيون

 يتضمن الحفل تكريمًا لأسرة مسلسل أم كلثوم بمناسبة مرور ٢٥ عامًا على إنتاجه من قبل التليفزيون المصري.

كما يتضمن حفلًا غنائيًا لروائع كوكب الشرق تحييه الفنانة ريهام عبد الحكيم.

وقال المسلماني: إن الاحتفال بمناسبة مرور ربع قرن علي مسلسل أم كلثوم، وإحياء الذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بدعم الفن الراقي وتعزيز القوة الناعمة.

 

 يشهد حفل أم كلثوم الذي يقام علي مسرح التليفزيون للمرة الأولي منذ سنوات عديدة، حضور نخبة من الفنانين المصريين في مقدمتهم مخرجة مسلسل أم كلثوم إنعام محمد علي، وبطلة العمل الفنانة صابرين، والفنانة سميرة عبد العزيز أرملة الراحل محفوظ عبد الرحمن كاتب العمل ووالدة أم كلثوم بالمسلسل.

 

كما يشهد الحفل تكريم ١٦ فنانًا من نجوم المسلسل الذي يعد أحد أهم مسلسلات السيرة الذاتية في العالم العربي. حيث يجري تكريم الفنانين: نادية رشاد، رشوان توفيق، أيمن عزب،خالد الصاوي، ريهام عبد الحكيم، منال سلامة، أحمد عبد اللطيف، عبد العزيز مخيون، ميرنا وليد، رياض الخولي، أشرف زكي، توفيق عبد الحميد، محمد ابو داود، احمد صيام، كمال أبو رية، عزة بلبع، صفاء الطوخي، مصممة الأزياء سامية عبد العزيز، مصور عماد وليم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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