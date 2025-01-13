مشاهير العرب - الأديب المتنكر في صورة عالم.. من هو الدكتور أحمد مستجير شخصية معرض الكتاب 2025؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 03:01 مساءً - معرض الكتاب 2025.. اختار معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، الدكتور أحمد مستجير، شخصية المعرض لدورة هذا العام، وهو الكاتب الذي لا تزال أعماله وإسهاماته حتى الآن مرجعًا مهما للمهتمين بالعلم والأدب.

شخصية معرض الكتاب 2025

واستقرت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 على اختيار شخصية المعرض للدورة هذا العام، فوقع الاختيار على اسم العالم والمفكر الكبير الراحل الدكتور أحمد مستجير، نظرًا لما قدمه من إرث علمي غني في مجالات الأدب والهندسة الوراثية.

الكاتب أحمد مستجير

أحمد مستجير، هو واحد من أبرز الشخصيات التي جمعت بين العلم والأدب في تاريخ مصر، ويُعد نموذجًا فريدًا للمثقف الموسوعي الذي أبدع في مجالي الهندسة الوراثية والأدب، وتمكن من ترك بصمة واضحة في كليهما.

من هو الكاتب أحمد مستجير؟

ولد أحمد مستجير في قرية أبو صير، بمحافظة الجيزة، عام 1934، وحصل على درجة البكالوريوس في الزراعة من جامعة القاهرة، ثم أكمل دراساته العليا في النمسا، حيث حصل على الدكتوراه في الهندسة الوراثية، بعد عودته إلى مصر، وشغل العديد من المناصب الأكاديمية المرموقة، أبرزها عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة.

ويعد أحمد مستجير، شخصية فريدة من نوعها، حيث جمع بين تخصصين من الصعب المزج بينهما، وهما العلم والأدب، فهو عالم مصري بارز، اشتهر بإسهاماته في مجالات العلوم الحيوية والهندسة الوراثية، بجانب أعماله الأدبية.

من شخصية معرض الكتاب 2025

وكان له دور ريادي في مجالات الهندسة الوراثية، حيث عمل على تحسين الإنتاج الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحيوية، ونشر العديد من الأبحاث العلمية التي ساهمت في تطوير القطاع الزراعي المصري.

ولم يكتفي بذلك، فكان له رصيدًا كبيرًا في مجال الأدب، حيث برع في كتابة الشعر وترجمته، خاصة الشعر الغربي الحديث مقدمًا إياه بأسلوب بسيط، وترجم العديد من الأعمال الشعرية العالمية، مثل أعمال «روديار كيبلينغ، توماس ستيرنز إليوت».

ومن أبرز إسهاماته الأدبية تقديم الشعر الغربي بأسلوب عربي سلس، حيث عمل على ترجمة العديد من النصوص الشعرية بأسلوب يمزج بين الدقة العلمية وجماليات اللغة.

أعمال أحمد مستجير

ومن أشهر أعماله سلسلة كتاب «في بحور العلم»، الذي تناول مجموعة من الأفكار القيِّمة، منها علم الوراثة والهندسة الوراثية، والأمراض الوراثية وعلاجاتها، والبيوتكنولوجيا وتطبيقاتها في الزراعة، وعلم الأحياء التطوري، وتكنولوجيا الطب والأبحاث الجينية، وتطور الحضارات والعوامل البيئية، والتكنولوجيا العسكرية وتطور الحروب، والقضايا الأخلاقية المرتبطة بالعلم، البيولوجيا المائية والإنسان، العلاقة بين المعرفة والثروة والحرب، البيئة والتنوع البيولوجي.

وألّف كتبًا علمية مبسطة للقارئ العام، أبرزها كتاب «صراع مع الملايين» الذي يتناول فيه قضايا السكان والموارد، واستطاع أن يساهم في نشر المعرفة حول الهندسة الوراثية وأثرها على مستقبل البشرية من خلال مؤلفاته.

معرض الكتاب 2025

وينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتنظم هيئة المصرية العامة للكتاب، معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 في دورته الـ 56، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 هذا العام تحت شعار: «اقرأ.. .في البدء كان الكلمة»، تم اختياره ليؤكد أهمية القراءة كنافذة للمعرفة والتنوير.