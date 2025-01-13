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مهرجان أسوان الدولي يعلن عن منحة لإنتاج 10 أفلام قصيرة - أخبار كلمتك

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مهرجان أسوان الدولي يعلن عن منحة لإنتاج 10 أفلام قصيرة - أخبار كلمتك

مهرجان أسوان الدولي يعلن عن منحة لإنتاج 10 أفلام قصيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 02:41 مساءً - الإثنين 13/يناير/2025 - 02:25 م 1/13/2025 2:25:31 PM

مهرجان أسوان لسينما
مهرجان أسوان لسينما المرأة

أعلن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن إطلاق منحة لوجيستية لإنتاج 10 أفلام قصيرة (روائية أو وثائقية) وذلك ضمن برامج  "ورش سينما أسوان"، لتشارك هذه الأفلام في فعاليات الدورة التاسعة التي ستعقد في الفترة من 2 إلى 7 مايو المقبل. 

 


ويبدأ المهرجان من اليوم استقبال مشروعات الأفلام التي تتناول قضايا المرأة وإشكاليتها (العنف ضد المرأة - الأنماط الاجتماعية للقهر - عدم المساواة) سواء كانت في مرحلة التطوير، أو الإنتاج، أو ما قبل الإنتاج، ويتيح الفرصة لتنفيذ إنتاج المشروع من خلال فريق استشاري إنتاجي متخصص، ويمنح المهرجان أولوية للمبدعين من الفتيات والشباب من سكان جنوب مصر، على ألا تزيد مدة مشروعات الأفلام المتقدمة عن 7 دقائق.
وتدعم منحة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة 10 مشروعات أفلام قصيرة بشكل كامل، فيما تدعم عدد من الأفلام بنسبة 50٪؜، وأخرى بنسبة 25 ٪، كما تتيح المنحة الفرصة لمشاركة صانعات وصناع الأفلام من مصر والمنطقة العربية.

 


يذكر أن الدورة التاسعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تحمل اسم سيدة الغناء العربي أم كلثوم، بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيلها، حيث يحتفي بها المهرجان كأيقونة للإبداع النسائي المصري والعربي.
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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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