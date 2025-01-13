هند عبد الحليم تشارك في بطولة مسلسل "ضل حيطة" مع ياسمين صبري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 02:41 مساءً - تشارك الفنانة هند عبد الحليم في مسلسل "ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري، المكون من 15 حلقة، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

مسلسل ضل حيطة بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عنانى، مها نصار، هند عبد الحليم، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

أعمال هند عبدالحليم

يذكر أن الفنانة هند عبد الحليم شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وشاركها فى البطولة كل من سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، محمد محمود وغيرهم.

يذكر أن ياسمين صبرى عرض لها مؤخرًا في السينمات فيلم أبو نسب الذي جمعها بالنجم محمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، وشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، حاتم صلاح وضيفا الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

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