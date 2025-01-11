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موعد عرض مسلسل موضوع عائلي الحلقة 7 - أخبار كلمتك

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موعد عرض مسلسل موضوع عائلي الحلقة 7 - أخبار كلمتك

موعد عرض مسلسل موضوع عائلي الحلقة 7 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 11:10 مساءً - مسلسل موضوع عائلي 3، نال مسلسل موضوع عائلي 3 استحسانًا واسعًا من الجمهور ومحبيه منذ عرض أولى حلقاته، ويتابعه قطاع كبير من الجمهور العاشق لأحداثه والمنتظر كل جديد فيها.

 

تفاصيل موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 7 

ومن المقرر عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 7 يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 يناير وذلك في تمام الساعة 11 مساء، حيث تطرح منصة شاهد حلقتين كل أربعاء الساعة 11 مساء بتوقيت مصر وسيتم طرح الحلقة 8 مع الحلقة 7.

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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