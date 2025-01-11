مشاهير العرب - بعد وفاة والدتها.. أول ظهور لـ مي عز الدين بلوكيشن التصوير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 11:01 مساءً - خطفت الفنانة مي عز الدين الأنظار في أول ظهور لها داخل لوكيشن تصوير مسلسلها الجديد «الحب كله»، والمقرر عرضه بالسباق الرمضاني القادم 2025، ويعد هذا الظهور الأول لها من بعد وفاة والدتها في نوفمبر الماضي.

مسلسل الحب كله» من بطولة آسر ياسين، إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم: دياب، أشرف عبد الباقي، ميس حمدان، غادة طلعت، سما إبراهيم، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وينتمي مسلسل «الحب كله» إلى نوعية أعمال الـ 15 حلقة ومن المقر أن تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

آسر ياسين يروج لـ مسلسل «الحب كله»

وفي وقت سابق شوق الفنان آسر ياسين، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لمسلسله الرمضاني الذي يحمل اسم «الحب كله»، والذي يجمعه للمرة الأولى في المشاركة الدرامية مع النجمة مي عز الدين.

وفي هذا السياق، حرص آسر ياسين، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» على توجيه رسالة للجمهور من داخل لوكشين تصوير مسلسل «الحب كله»، تحمل الآتي: «بفضل ربنا ودعواتكم، بعيش كل لحظة في التفاصيل دي بحب وشغف، دلوقتي بصوّر مسلسل جديد لرمضان، حاجة مختلفة جدًا ومحضّر لكم حاجة تستاهل الانتظار، تشجيعكم هو اللي بيخليني دايمًا أقدم أفضل ما عندي. مستني رأيكم قريب!، رمضان 2025… استعدوا».

آخر أعمال مي عز الدين

ويشار أن آخر أعمال مي عز الدين، مشاركتها في مسلسل سوق الكانتو، وهو من بطولة عدد من الفنانين منهم: الفنان أمير كرارة، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، لسوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجى.