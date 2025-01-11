الثقافة تحتفى باليوم العالمى للتعليم بأوبرا دمنهور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 09:15 مساءً - تحتفل دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافى والفكرى باليوم العالمى للتعليم الذي يصادف يوم 24 ينايرفى أمسية لصالون أوبرا دمنهور الثقافى تتناول موضوع "كيفية مواجهة التحديات التى تواجه التعليم ".

دار أوبرا دمنهور

وتقام الاحتفالية بمشاركة نخبة من القيادات التعليمية هم الدكتور إلهامى ترابيس رئيس جامعة دمنهور، الدكتورة هبة مكرم نائب مجلس الشيوخ وعضو لجنة التعليم والبحث العلمى، الدكتور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ويديرها الإعلامى أيمن عدلى وذلك فى السابعة مساء الإثنين 13 يناير بمسرح أوبرا دمنهور.

يذكر أن اليوم العالمي للتعليم يقام في يوم 24 يناير من كل عام، ويعد ضمن المناسبات التى تحتفل بها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويا ، إيمانًا بأهمية التعليم في تحقيق السلام والتنمية، وبأنه الأساس الذي تبني عليه الدول خطواتها للوصول إلى التقدم، وباعتباره أحد الحقوق الأصيلة لأفراد المجتمع.

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