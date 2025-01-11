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الثقافة تحتفى باليوم العالمى للتعليم بأوبرا دمنهور - أخبار كلمتك

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الثقافة تحتفى باليوم العالمى للتعليم بأوبرا دمنهور - أخبار كلمتك

الثقافة تحتفى باليوم العالمى للتعليم بأوبرا دمنهور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 09:15 مساءً - تحتفل دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافى والفكرى باليوم العالمى للتعليم الذي يصادف يوم 24 ينايرفى أمسية لصالون أوبرا دمنهور الثقافى تتناول موضوع "كيفية مواجهة التحديات التى تواجه التعليم ".

دار أوبرا دمنهور

وتقام الاحتفالية بمشاركة نخبة من القيادات التعليمية هم الدكتور إلهامى ترابيس رئيس جامعة دمنهور، الدكتورة هبة مكرم نائب مجلس الشيوخ وعضو لجنة التعليم والبحث العلمى، الدكتور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ويديرها الإعلامى أيمن عدلى وذلك فى السابعة مساء الإثنين 13 يناير بمسرح أوبرا دمنهور.

يذكر أن اليوم العالمي للتعليم يقام في يوم 24 يناير من كل عام، ويعد ضمن المناسبات التى تحتفل بها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويا ، إيمانًا بأهمية التعليم في تحقيق السلام والتنمية، وبأنه الأساس الذي تبني عليه الدول خطواتها للوصول إلى التقدم، وباعتباره أحد الحقوق الأصيلة لأفراد المجتمع.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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