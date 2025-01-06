مشاهير العرب - بعد الهجوم عليهما.. إنجي علاء تدعم مي فاروق ومحمد العمروسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 08:42 مساءً - أعربت السيناريست إنجي علاء عن استيائها من الانتقادات التي وجهت للثنائي مي فاروق ومحمد العمروسي، بعد احتفالهما من حفل زفافهما، الخميس الماضي، وسط الأقارب وعدد من نجوم الفن والرياضة والإعلام.

وكتبت علاء، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «اتنين اتجوزوا وبيفرحوا.. ليه التجريح؟ عمروسي فنان محترم مكافح اشتغلت معاه كتير ويستاهل يفرح، ومي فنانة جميلة ومحترمة ربنا يسعدهما.. ويسعد أولاد مي الحلوين».

وطالبت علاء الجمهور باحترام خصوصيات الأخرين وعدم التدخل في حياتهم الشخصية قائلة: «ياريت الناس تسيب الناس في حالها محدش عارف التاني ظروفه إيه.. افرحوا لبعض والله مش دايمة لحد والكلمة الجارحة حسابها مش هين».

أبرز الحضور غي حفل زفاف محمد العمروسي ومي فاروق

و كان أبرز الحضور غي حفل زفاف محمد العمروسي ومي فاروق نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وصل عدد من الفنانين والشخصيات العامة لحفل زفاف داخل أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، حيث حضر يوسف الشريف، أحمد الشامي، مني الشاذلي، اللاعب أحمد فتحي، الموزع توما، الفنانة منال سلامة، هبة عبد الحكيم، وعد البحري، والفنانة وعد السعودية، ريهام عبد الحكيم، المطربة سوما، محمد رضوان وزوجته، ميرهان حسين، دنيا المصري، حمزة العيلي، محمد رضوان.

تفاصيل قصة حب التي جمعت بين الثنائي مي فاروق ومحمد عمروسي

مؤخرا كشف الفنان محمد العمروسي والفنانة مي فاروق، عن بداية قصة حبهما وارتباطهما، وذلك خلال لقائهم في بودكاست ع الرايق مع خالد عليش وميرهان، حيث أوضحا أن بداية تعارفهما كانت عن طريق الصدفة.

وقال محمد العمروسي «اتقابلنا بالصدفة، لما كنت معزوم على فرح حد من صحابي وقابلتها هناك، وكانت حالتي النفسية وحشة، أنا مش عارف إيه اللي خلاني اتجرا وأكلمها، هي شدتني جدًا، وكنت متردد لأني كنت خايف من إنها تكسفني لو كلمتها».

وأضافت مي فاروق: «كانت أول مرة أقابله شخصيًا، وكنا نعرف بعض كفنانين بس، لكن فكرة أننا قاعدين نبص على بعض كانت جديدة، الجو كان حر وجابلي مروحة اهوي بيها، المروحة كان فيها السر، وعملت شغل جامد».