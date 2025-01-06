حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

ياسر ريان: كولر يرغب في خوض المونديال مع الأهلي والدبيس يحتاج إلى فرصة - أخبار كلمتك

ياسر ريان: كولر يرغب في خوض المونديال مع الأهلي والدبيس يحتاج إلى فرصة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - تتصدرها توتنهام ضد ليفربول.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - تتصدرها توتنهام ضد ليفربول.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

المنتج نصر محروس يحتفل بعيد ميلاده مع تامر حسني وتامر عاشور (صور) - أخبار كلمتك

المنتج نصر محروس يحتفل بعيد ميلاده مع تامر حسني وتامر عاشور (صور) - أخبار كلمتك

6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

مناقشات إسرائيلية أمريكية حول "هجوم مشترك" على إيران - أخبار كلمتك

مناقشات إسرائيلية أمريكية حول "هجوم مشترك" على إيران - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعد الهجوم عليهما.. إنجي علاء تدعم مي فاروق ومحمد العمروسي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعد الهجوم عليهما.. إنجي علاء تدعم مي فاروق ومحمد العمروسي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد الهجوم عليهما.. إنجي علاء تدعم مي فاروق ومحمد العمروسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 08:42 مساءً - أعربت السيناريست إنجي علاء عن استيائها من الانتقادات التي وجهت للثنائي مي فاروق ومحمد العمروسي، بعد احتفالهما من حفل زفافهما، الخميس الماضي، وسط الأقارب وعدد من نجوم الفن والرياضة والإعلام.

وكتبت علاء، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «اتنين اتجوزوا وبيفرحوا.. ليه التجريح؟ عمروسي فنان محترم مكافح اشتغلت معاه كتير ويستاهل يفرح، ومي فنانة جميلة ومحترمة ربنا يسعدهما.. ويسعد أولاد مي الحلوين».

إنجي علاء

وطالبت علاء الجمهور باحترام خصوصيات الأخرين وعدم التدخل في حياتهم الشخصية قائلة: «ياريت الناس تسيب الناس في حالها محدش عارف التاني ظروفه إيه.. افرحوا لبعض والله مش دايمة لحد والكلمة الجارحة حسابها مش هين».

أبرز الحضور غي حفل زفاف محمد العمروسي ومي فاروق

و كان أبرز الحضور غي حفل زفاف محمد العمروسي ومي فاروق نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وصل عدد من الفنانين والشخصيات العامة لحفل زفاف داخل أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، حيث حضر يوسف الشريف، أحمد الشامي، مني الشاذلي، اللاعب أحمد فتحي، الموزع توما، الفنانة منال سلامة، هبة عبد الحكيم، وعد البحري، والفنانة وعد السعودية، ريهام عبد الحكيم، المطربة سوما، محمد رضوان وزوجته، ميرهان حسين، دنيا المصري، حمزة العيلي، محمد رضوان.

تفاصيل قصة حب التي جمعت بين الثنائي مي فاروق ومحمد عمروسي

مؤخرا كشف الفنان محمد العمروسي والفنانة مي فاروق، عن بداية قصة حبهما وارتباطهما، وذلك خلال لقائهم في بودكاست ع الرايق مع خالد عليش وميرهان، حيث أوضحا أن بداية تعارفهما كانت عن طريق الصدفة.

وقال محمد العمروسي «اتقابلنا بالصدفة، لما كنت معزوم على فرح حد من صحابي وقابلتها هناك، وكانت حالتي النفسية وحشة، أنا مش عارف إيه اللي خلاني اتجرا وأكلمها، هي شدتني جدًا، وكنت متردد لأني كنت خايف من إنها تكسفني لو كلمتها».

وأضافت مي فاروق: «كانت أول مرة أقابله شخصيًا، وكنا نعرف بعض كفنانين بس، لكن فكرة أننا قاعدين نبص على بعض كانت جديدة، الجو كان حر وجابلي مروحة اهوي بيها، المروحة كان فيها السر، وعملت شغل جامد».

اقرأ أيضاً
«عمل ضخم يليق بكم».. إنجي علاء تكشف تفاصيل مشاركتها بمسلسل «القصة الكاملة»

بعد غياب 6 سنوات.. محمد هنيدي يعود للدراما التليفزيونية بـ «شهادة معاملة أطفال»

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

إهانة وطرد من الشقة وخلع، مروة صبري تكشف تفاصيل مأساوية في طلاق رنا سماحة (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق