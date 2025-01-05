مشاهير العرب - «بعد عرض الحلقة الأخيرة».. موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل ساعته وتاريخه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 04:11 مساءً - تصدر مسلسل ساعته وتاريخه محرك البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرض الحلقة الـ 10 منه، والتي حملت عنوان «شهادة حق»، حيث انطلقت الحلقة بمشهد غامض، ظهر خلاله شاب مقيد إلى كرسي وأمامه جثة.

مسلسل ساعته وتاريخه

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تفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 10

وظهرت الفنانة هبة مجدي، كضيفة شرف في مسلسل «ساعته وتاريخه» الحلقة العاشرة، والتي ناقشت قضية هتك العرض التي تعد من جريمة لا يتهاون فيها القانون المصري، وتتناول الحلقة واقعة هتك عرض في محافظة الفيوم، والتي راح ضحيتها شخص كان يدافع عن فتاة.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل ساعته وتاريخه

ويُعرض مسلسل ساعته وتاريخه، على قناة «dmc»، يومي الخميس والجمعة، في الساعة العاشرة مساءً.

أحداث مسلسل ساعته وتاريخه

وتدور أحداث مسلسل ساعته وتاريخه حول القصص المأخوذة من أشهر الكتب القضائية «يوميات قاض» و«حكايات قضائية»، وتُقدم لأول مرة بكل شفافية وبرؤية فنية وتحت إشراف المخرج عمرو سلامة، ورؤية قانونية المستشار بهاء المري.

ويناقش مسلسل ساعته وتاريخه 26 قضية في حلقات منفصلة، وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

موعد بداية الموسم الثاني من مسلسل ساعته وتاريخه

وأعلنت شبكة قنوات DMC انتهاء الموسم الأول من مسلسل ساعته وتاريخه عقب عرض الحلقة العاشرة، والتي حملت اسم شهادة حق، وشارك في بطولتها الفنانة هبة مجدي، ومن المقرر أن يعرض الجزء الثاني من مسلسل ساعته وتاريخه بداية من يوم السبت 1 فبراير 2025، بشكل يومي على قناة «dmc».

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

والجدير بالذكر أن مسلسل ساعته وتاريخه، يقدمه الأبطال المشاركين في برنامج المواهب كاستنج، بالإضافة إلى التعاون مع مجموعة من النجوم البارزين، أبرزهم: أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، خالد أنور، ياسمينا العبد، مريم الجندي، أحمد داش، سليمان عيد، أحمد صيام، أمجد الحجار، الفنان الشاب محمد شريف، هبة مجدي، وغيرهم.