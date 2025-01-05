مسلسل كارثة طبيعية لمحمد سلام يدخل مرحلة المونتاج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 04:00 مساءً - انتهي الفنان محمد سلام من تصوير جميع مشاهد مسلسله الجديد كارثة طبيعية، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وبدأ مخرج العمل في عملية المونتاج اللازمة للحلقات.

ويجسد الفنان محمد سلام شخصية موظف بشركة اتصالات ضمن أحداث مسلسله الجديد كارثة طبيعية، الذي بدأ في تصوير مشاهده منذ أيام قليلة.



يتكون مسلسل “كارثة طبيعية” من 10 حلقات، بطولة محمد سلام، كمال أبو رية، وجهاد حسام الدين، وآخرين، من تأليف أحمد عاطف وإخراج حسام حامد.

يعد مسلسل “كارثة طبيعية” التجربة الثانية للمؤلف أحمد عاطف فياض، وذلك بعد نجاح مسلسل 'بالطو' الذي كان أول بطولة مطلقة للفنان عصام عمر، وحقق نسب مشاهدات عالية وقت عرضه.

أزمة محمد سلام

وكان الفنان محمد سلام اعتذر عن عدم المشاركة بموسم الرياض الترفيهي، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يتم قصفه يوميًّا بشكل متواصل من قِبل الاحتلال الإسرائيلي وخلف آلاف الشهداء والمصابين.

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