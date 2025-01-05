مشاهير العرب - ريهام حجاج تهاجم المتنمرين على مي فاروق: ليه بنكسر فرحة ست محترمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 03:51 مساءً - ريهام حجاج.. انتقدت الفنانة ريهام حجاج، موجة التنمر التي تعرضت لها الفنانة مي فاروق، عقب حفل زفافها.

يأتي ذلك بعد التعليقات السلبية التي وجهها البعض على السوشيال ميديا لـ مي فاروق، بعد ظهور ابنها وابنتها يرقصان معها خلال حفل زفافها على محمد العمروسي، وارتدائها فستان أبيض.

رد ريهام حجاج علي التنمر

وردت ريهام حجاج، في منشور لها بفيسبوك، على منتقدي مي فاروق: «ليه بنكسر فرحة ست محترمة و جميلة يوم فرحها و نحرم حلال ربنا، و بنتدخل في حياتهم و نتطاول عليهم….ليه؟ ليه بجد؟ ليه باقينا كدا؟.. إيذاء الناس من الكبائر للي ناسي، و أفعل يا أبن آدم ما شئت فكما تدين تدان».

تعليق مي فروق علي حفل زفافها

ونشرت مي فاروق صورة جمعتها بزوجها الفنان محمد العمروسي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت قائلة: من قلوبنا بنقول شكرا لكل شخص شاركنا، أجمل لحظاتنا، وجودكم معانا في يوم فرحنا اكبر دليل على محبتكم ودعمكم، ودى حاجه عمرها ما بتتقدر بتمن كل ابتسامة كل كلمة حلوة، وكل دعوة من القلب، لمستنا واسعدتنا اكتر ما تتخيلوا، فرحتنا كانت مكتملة بوجودكم معانا، وربنا ما يحرمنا من قلوبكم، ولا محبتكم، ولا دعواتكم.. بنحبكم جدا جدا.. مي فاروق ومحمد العمروسي».

مي فاروق باركولي

وطرحت مي فاروق، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو أحدث أغنياتها بعنوان «باركوا»، وذلك بعد تصدرها التريند فى محركات البحث، ومنصات السوشيال ميديا، كأول عروس في عام 2025.

الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، ومن إخراج باسم دوما، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند.

آخر أعمال رهام يحجاج

أثينا 2025 - مسلسل

صدفة صدفة

جميلة جميلة سالم الألفي

حارة أم دنيا 2022 - مسلسل قمر

يوتيرن 2022 - مسلسل يارا

وكل ما نفترق نور (قمر) (مأمونة) / زينب

لما كنا صغيرين دنيا

كارمن كارمن / كارين