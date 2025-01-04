محمد محيي: أجهز أغاني جديدة والاختيارات أصبحت صعبة - أخبار كلمتك

محمد محيي: أجهز أغاني جديدة والاختيارات أصبحت صعبة - أخبار كلمتك

رنا سماحة: علاقتي بطليقي طيبة لأن بيننا طفلا - أخبار كلمتك

رنا سماحة: علاقتي بطليقي طيبة لأن بيننا طفلا - أخبار كلمتك

أكاديمية الفنون تحتفل بمرور 50 عاما على ذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم - أخبار كلمتك

أكاديمية الفنون تحتفل بمرور 50 عاما على ذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم - أخبار كلمتك

اليونيفيل تتهم الاحتلال بتدمير برج مراقبة للجيش اللبناني - أخبار كلمتك

اليونيفيل تتهم الاحتلال بتدمير برج مراقبة للجيش اللبناني - أخبار كلمتك

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا - أخبار كلمتك

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا - أخبار كلمتك

الحوثي يتدخل بشأن مقتل مواطن في مناطق الشرعية - أخبار كلمتك

الحوثي يتدخل بشأن مقتل مواطن في مناطق الشرعية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - وزير الخارجية يؤكد أهمية التوافق الوطني لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - وزير الخارجية يؤكد أهمية التوافق الوطني لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

وزيرا الاتصالات والخارجية يدشنان طوابع بريدية بمناسبة مرور أكثر من قرن على الدبلوماسية المصرية - أخبار كلمتك

وزيرا الاتصالات والخارجية يدشنان طوابع بريدية بمناسبة مرور أكثر من قرن على الدبلوماسية المصرية - أخبار كلمتك

خطط إجلاء مكثفة، النشاط الزلزالي في إثيوبيا يهدد بمخاطر بركانية - أخبار كلمتك

خطط إجلاء مكثفة، النشاط الزلزالي في إثيوبيا يهدد بمخاطر بركانية - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - إيناس مكي: وفاة أمي أثرت عليّا نفسيًا.. ومفيش مشاكل مع أحمد أخويا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - إيناس مكي: وفاة أمي أثرت عليّا نفسيًا.. ومفيش مشاكل مع أحمد أخويا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيناس مكي: وفاة أمي أثرت عليّا نفسيًا.. ومفيش مشاكل مع أحمد أخويا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 08:11 مساءً - إيناس مكي.. تصدرت الفنانة إيناس مكي تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ما كشفت تفاصيل حالتها النفسية بعد وفاة والدتها، خلال الفترة الماضية، وأنها تعاني من الحزن الشديد بسبب فراقها.

إيناس مكي تتحدث عن حالتها النفسية بعد وفاة والدتها.

وقالت إيناس مكي، خلال تصريحات تلفزيونية: «أنا مش متزنة نفسيًا بعد موت أمي، وجات فترة كنت ما بعرفش أنام، وباقوم مفزوعة ومن كتر عياطي عيني تعبت، أنا عيطت الفترة اللي فاتت كتير جدًا، وحزينة جدا على وفاتها».

احمد ميكي و إيناس ميكي

حقيقة خلاف أحمد مكي وشقيقته إيناس

وكشفت إيناس مكي، حقيقة خلافها مع شقيقها الفنان أحمد مكي، قائلة: «إشاعة إن فيه خناقة بيني وبين أخويا، وإن فيه بينا مشاكل الكلام ده مش مضبوط، يا إخوانا هو ضهري هو سندي هو أخويا، وأخويا مش مجبر أنه يشغلني، والناس بتفكر أن طالما كده يبقى فيه خناقة».

إيناس ميكي

وأضافت: «وإحنا منطق الوساطة ده مش عندنا والله، ومش عارفة إذا كان ده عند كل الناس أو لا، بس إحنا بطبيعتنا إن أنا مبتعداش حتة في حياته، وهو ميتعداش حتة في حياتي، والفكرة مش أنا وهو بس، إحنا الـ 5 أخوات كده».

أحمد ميكي

آخر أعمال الفنان أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، والذي قدم خلاله العديد من المواهب الشبابية من بينهم رحمة أحمد، مصطفى غريب، وآخرين، وهو من إخراج أحمد الجندي.

احمد مكي

أحدث أعمال أحمد مكي

مسلسل «الغاوي» الذي من المقرر أن يتم عرضه رمضان 2025، من إخراج ماندو العدل وتأليف هاني سرحان، وبطولة أحمد مكي وعائشة بن أحمد، وجار التعاقد مع باقي صناع العمل.

اقرأ أيضاً
«بيسافر بالزمن».. مفاجأة بشأن أغنية مسلسل «عمر أفندي» لـ أحمد حاتم

أحمد عيد: ميكيسوني معروض على غزل المحلة ولا أفكر في ضمه

«فخورة بيكي».. رسالة إلهام شاهين لـ إلهام صفي الدين بعد فوزها بجائزة التميز

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

مشاهير العرب - «في أجواء عائلية».. كيف احتفلت إلهام شاهين بعيد ميلادها؟ - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق