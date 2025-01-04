مشاهير العرب - إيناس مكي: وفاة أمي أثرت عليّا نفسيًا.. ومفيش مشاكل مع أحمد أخويا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 08:11 مساءً - إيناس مكي.. تصدرت الفنانة إيناس مكي تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ما كشفت تفاصيل حالتها النفسية بعد وفاة والدتها، خلال الفترة الماضية، وأنها تعاني من الحزن الشديد بسبب فراقها.

إيناس مكي تتحدث عن حالتها النفسية بعد وفاة والدتها.

وقالت إيناس مكي، خلال تصريحات تلفزيونية: «أنا مش متزنة نفسيًا بعد موت أمي، وجات فترة كنت ما بعرفش أنام، وباقوم مفزوعة ومن كتر عياطي عيني تعبت، أنا عيطت الفترة اللي فاتت كتير جدًا، وحزينة جدا على وفاتها».

حقيقة خلاف أحمد مكي وشقيقته إيناس

وكشفت إيناس مكي، حقيقة خلافها مع شقيقها الفنان أحمد مكي، قائلة: «إشاعة إن فيه خناقة بيني وبين أخويا، وإن فيه بينا مشاكل الكلام ده مش مضبوط، يا إخوانا هو ضهري هو سندي هو أخويا، وأخويا مش مجبر أنه يشغلني، والناس بتفكر أن طالما كده يبقى فيه خناقة».

وأضافت: «وإحنا منطق الوساطة ده مش عندنا والله، ومش عارفة إذا كان ده عند كل الناس أو لا، بس إحنا بطبيعتنا إن أنا مبتعداش حتة في حياته، وهو ميتعداش حتة في حياتي، والفكرة مش أنا وهو بس، إحنا الـ 5 أخوات كده».

آخر أعمال الفنان أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، والذي قدم خلاله العديد من المواهب الشبابية من بينهم رحمة أحمد، مصطفى غريب، وآخرين، وهو من إخراج أحمد الجندي.

أحدث أعمال أحمد مكي

مسلسل «الغاوي» الذي من المقرر أن يتم عرضه رمضان 2025، من إخراج ماندو العدل وتأليف هاني سرحان، وبطولة أحمد مكي وعائشة بن أحمد، وجار التعاقد مع باقي صناع العمل.