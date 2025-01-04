كارول سماحة تكشف سبب أزمتها مع عمرها الحقيقي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 08:10 مساءً - كشفت الفنانة كارول سماحة عن عمرها الحقيقي، وحكت عن أزمتها مع عمر الـ50.

وقالت كارول سماحة في لقائها ببرنامج "عندي سؤال" مع محمد قيس عبر قناة "المشهد": "ما هذا الرقم البشع "الخمسين" لم أحبه، جمال الروح مهم، لكن الآن أنا كنت أتمرن على حفل ميوزيكال أرقص وأغني 6 دقائق دون توقف الحمد لله أنني لا أدخن وأقوم بالتمارين الرياضية، رقم 50 لا يشبهني ولا يشبه الطاقة الموجودة بداخلي، والإنسان في هذا العمر عليه أن يعرف أن يحترم جسمه ويسمع له إذا جسمك قال لك إنه تعبان أطلب أن ترتاح".

وتابعت كارول سماحة: "أنا أنجبت ابنتي في عمر الـ42، وهي تلومني وتقول لي لماذا لم تنجبيني قبل هذا العمر، لأن أمهات أصدقائها أصغرعمرا، فأقول لها أنا أشعر أنني أم صغيرة هي أعطتني هذا الشعور، أشعر أنني صغيرة في السن، الشيء الوحيد الذي يجعلني أحسب العمر عندما أفكر هل سأراها عندما تصل لعمر معين، وأقول لنفسي أن صحتي جيدة وأنتبه جيدا على صحتي ،ولا أدخن أخاف على صحتي وكل شيء بيد الله".

وأضافت كارول سماحة: "أحيانا أرى أشخاصا أصغر مني بـ 20 سنة ولكن ليس لديهم طاقتي، أنا متصالحة مع العمر لكن ما يزعجني عندما أشعر أن روحي من داخلي ليس لها علاقة بالرقم الكبير الذي أراه، أشعر أن روحي، وكأن عمري 25 سنة روحي روح المراهقة المشاغبة، لكن هذا الرقم لا يناسب شخصيتي".

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