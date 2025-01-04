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مشاهير العرب - تامر حسني ينشر كواليس أغنيته مع رامي صبري «فعلا ما بيتنسيش» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تامر حسني ينشر كواليس أغنيته مع رامي صبري «فعلا ما بيتنسيش» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر حسني ينشر كواليس أغنيته مع رامي صبري «فعلا ما بيتنسيش» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 07:56 مساءً - الفنانتامر حسني و رامي صبري.. تصدر النجم تامر حسني و رامي صبري مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد الكشف عن كواليس تحضيرهما لأغنيتهما الجديدة «فعلا ما بيتنسيش».

تامر حسني و رامي صبري

وكشف الفنان تامر حسني كواليس تحضيره لأغنيته الجديدة «فعلا ما بيتنسيش»، والتي تجمعه بالفنان رامي صبري، والمقرر طرحها يوم الإثنين المقبل 6 يناير.

كواليس أغنية «فعلا ما بيتنسيش»

ونشر تامر حسني، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليه قائلا: «من كواليس تحضير أغنية فعلاً ما بيتنسيش تامر حسني ورامي صبري يوم الإثنين 6 يناير 2025 الساعة 6 مساءً على يوتيوب وجميع منصات الاستماع».

تامر حسني ورامي صبري

صناع أغنية فعلا ما بيتنسيش

وكشف تامر حسني عن أسماء صناع أغنية «فعلا ما بيتنسيش»، قائلا: «كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع، مكس وماستر طارق توكّل، وتريات تامر غنيم، جيتار أحمد حسين».

رامي صبري

نشر رامي صبري علي مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعه بالفنان تامر حسني، بعد تعاونهما سويا في أغنية جديدة، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلا: «أنا بشوف الصورة دي بشكل تاني خالص، أولاً تامر فنان وأخ غالي ومحترم وواثق في نفسه، ودي للأسف مش موجودة كتير في مغنيين كتير ناجحين، ولكن عندهم مشاكل كبيرة و مايعرفوش يبقوا زي الراجل المحترم اللي ماسك المايك ده».

تامر حسني

آخر أعمال الفنان تامر حسني

وقدم تامر حسنى آخر أفلامه «تاج» الذى عرض في موسم عيد الأضحى العام الماضي 2023، وشارك في بطولته دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهري، أحمد على، سمر متولى، إحسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى.

رامي صبري

أخر أعمال رامي صبري

أما آخر أعمال رامي صبري فهي تتر مسلسل تيتا زوزو وأغنية بعنوان «أهلي أهلي»، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر أمين نبيل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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