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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. روجينا تكشف عن كواليس «حسبة عمري» مع إسلام إبراهيم | صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. روجينا تكشف عن كواليس «حسبة عمري» مع إسلام إبراهيم | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. روجينا تكشف عن كواليس «حسبة عمري» مع إسلام إبراهيم | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 08:20 مساءً - كشفت الفنانة روجينا، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن كواليس تصوير مسلسل «حسبة عمري»، اليوم الجمعة، وذلك استعدادا لمنافستها به ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وفي هذا السياق، شاركت روجينا عبر حسابها على «إنستجرام» كواليس تصوير «حسبة عمري» الذي يجمعها بالفنان إسلام إبراهيم وعدد كبير من النجوم، التي علقت عليها قائلة: «مع العسلية كلها، إسلام ياعمري، مسلسل حسبة عمري

رمضان 2025، بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وبفضلك، مدد يا رب مدد بلا عدد».

تفاصيل مسلسل حسبة عمري

تدور أحداث مسلسل «حسبة عمري» لـ روجينا في إطار اجتماعي، يناقش العلاقة بين الرجل والمرأة، ويشاركها في بطولة مسلسل «حسبة عمري»، عدد من النجوم أبرزهم: سيد رجب وعمرو عبد الجليل ومحمد رضوان، ونخبة أخرى من الفنانين من المقرر الإفصاح عنهم خلال الأيام القليلة المقبلة، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

آخر أعمال روجينا

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال روجينا، كانت مسلسل «سر إلهي» الذي عرض خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وشهدت أحداث مسلسل «سر إلهي» من بطولة روجينا حالة من الإثارة والتشويق معا، خاصة بعدما تحاول الحصول على حقوقها كاملة في ميراث والدتها، الأمر الذي يقابل بعد بالرفض، لتتصاعد الأحداث التي تجمعها بالنجم أحمد بدير، والفنانة مي سليم، وتطورت خلال الأحداث في جريمة قتل.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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