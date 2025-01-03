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مشاهير العرب - محمد رمضان يحسم الجدل حول مشاركته في موسم رمضان 2025 «فيديو» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - محمد رمضان يحسم الجدل حول مشاركته في موسم رمضان 2025 «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد رمضان يحسم الجدل حول مشاركته في موسم رمضان 2025 «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 08:20 مساءً - حسم الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» الجدل حول مشاركته في موسم مسلسلات رمضان 2025، اليوم الجمعة، وذلك بعدما تداولت الكثير من الأنباء حول مشاركته بهذا الموسم أم غيابه.

وشارك محمد رمضان، المتابعين عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» مقطع فيديو يكشف من خلاله عن مشاركته في موسم رمضان 2025، قائلا: «كل سنة وانتوا طيبين وان شاء الله سنة سعيدة عليكم، كلها أخبار حلوة واحتفالات ونجاحات، مشيرا إلى أن سنة 2025 في مفاجآت كتير أهمها إنكم هتشوفوني في رمضان 2025.

آخر أعمال محمد رمضان

وكان محمد رمضان، طرح آخر أعماله الغنائية التي تحمل اسم «أنا البلد» مؤخرا، وذلك بعدما شوق الجمهور لها بطرح مسابقة الـ 5 ملايين جنيه في الفترة الأخيرة.

وأغنية أنا البلد لـ محمد رمضان، من كلمات مصطفى حدوته، وطاطا الشافعي، وألحان تاج.

وتضمنت كلمات أغنية «أنا البلد» لـ محمد رمضان الآتي: «انا حاطط عاللي حطوا عليك، ومزعل اللي مزعلك، كاسر عين اللي كسروا عينيك، ومشغل اللي مشغلك، بلعب باللي لاعبين بيك، جاي تنافس مين يالا؟، أنا فوق فوق الناس اللي فوقيك، وكبير كبيرك يبقى أنا، أنا البلد يابن البلد، أساسي يا كمالة عدد، لما أجي تحسوا بهدد، ولد، أسد، جه الملك رفع العلم، تاريخي خلص كام قلم، انا مداين اللي بيداينوك، ومسلف اللي مسلفك، انا مضايقك اللي بيضايقوك».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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