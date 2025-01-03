مرخصتش نفسي وصاين كرامتي، شريف الدسوقي يرد على منتقدي طلبه فرصة تعاون مع أحمد العوضي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 08:04 مساءً - كشف الفنان شريف الدسوقي كواليس المكالمة التي جمعت بينه وبين الفنان أحمد العوضي، بعدما طلب منه فرصة للمشاركة معه في عمل فني.

وقال شريف الدسوقي في تصريح خاص لـ"كلمتك":" أنا معجب بمبادرات ومسابقات أحمد العوضي التي يُطلقها من حين لآخر، مشيرا إلى أنه يحب النجوم الشباب الذين يطلقون مبادرات خاصة خارج الصندوق.

وأضاف شريف:" أنه أثناء تصفحه موقع فيس بوك تفاجأ بمبادرة جديدة من أحمد العوضي مساعدة منه للجمهور، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الناس.

و تابع: أنا لدي قناعة بأن الرزق مثله مثل صيادين السمك الذين يرمون الشباك وينتظرون رزقهم، قررت إني أعمل تعليق لديه على المبادرة، وهذه المرة الأولى التي أفعل فيها ذلك الأمر مع فنان، وقولت “لو سمحت عايز أشتغل معاك”، وأنا قولت مستحيل يشوف تعليقي لولا مساعدة الجمهور الذي أشار له بتعليقي.

وأضاف:" أنا كنت متوقع أن هيرد على التعليق، ولكن بسبب تربيته الأصيلة وكرم أخلاقه وأنه ابن بيت كبير فعلا وحد شقيان، لاقيته رد عليه في بوست ووعدني أن هيكون فيه شغل معاه وأنا مكنتش اعرف بسبب انشغالي بالتصوير، ولكن الجمهور لفت انتباهي بأنه لبى طلبي ثم جمعتنا مكالمة جميلة.

وتابع: حتى إذا لم يوجد هناك فرصة تجمع بينه وبيني يكفيني تقديره لي وأعطاني حافز كبير، وأنا دائما أنصح الشباب بأن يكون لديهم عزة نفس، مضيفا:" للأسف لاقيت ناس شتمتني في التعليقات وقالتلي انت ليه تعلن نفسك بالرخيص انت فنان كبير، ولكن أنا عمري ما بقتنع بالكلام ده لأني طول العمر بسعى وبجتهد وبتعلم.

أحمد العوضي يلبي طلب شريف الدسوقي

ولبى أحمد العوضي طلب الفنان شريف الدسوقي والذي طلب منه فرصه في عمل فني يجمع بينهما من خلال فيس بوك.

في هذا السياق قال أحمد العوضي، إن الشغل مع شريف الدسوقي شرف كبير له، مشيرا إلى أنه سيتعاون معه في القريب العاجل، وذلك بعد النجاح الذي حققه مع نيللي كريم في مسلسل 100 وش.

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